[포토] 제로베이스원 리키 '왕자님 비주얼'

그룹 제로베이스원 리키가 1일 오후 서울 용산구 한남동 블루스퀘어에서 열린 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다.

한편, 타이틀곡 '아이코닉'은 제로베이스원이 걸어온 아티스트로서의 여정을 대표하는 곡으로, 각 멤버들의 매력과 정체성을 명확히 담았다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]