[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 1일 (월요일)

쥐

96년생 여성은 육체적인 고통을 당할 수 있다.

84년생 좋은 운이 도래하니 만사형통이다.

72년생 계획과 진행은 지금이 적기다.

60년생 다 잡은 물고기마저 놓친은 운이다.

48년생 아파트 빌라 주택매매는 동북방으로 추진하세요 .

36년생 사람들 뒤에서 몸을 숨기는 것이 좋겠다.

소

97년생 중간에서 이간질하는 사람에게서 물러나라.

85년생 꼬였던 일이 해결되겠구나.

73년생 신불자는 해결책이 나타난다.

61년생 문서나 서류관리에 잘 하자.

49년생 재정문제는 지인으로 희소식이 온다.

37년생 개인위생에 많은 신경을 쓰자.

범

98년생 현금이 필요한데 부동산에 묶여 곤란하다.

86년생 급한 일일수록 신중하게 결정하라.

74년생 시작보다는 마무리에 신경쓸 시점이다.

62년생 자존심은 버리고 순리되로 진행하자.

50년생 상가나 건물매매는 남북방에 추진하세요.

38년생 건강에 과민하게 반응하지 말자.

토끼

99년생 빈손으로 돌아가고 싶지만 여건이 안된다.

87년생 남동쪽으로 움직이면 길하다.

75년생 오르지 못할 나무는 결코 없을 것이다.

63년생 신규사업은 철저한 준비가 필요하다.

51년생 금전융통은 이씨 최씨 장씨에 부탁하세요.

39년생 뜻이 같은사람을 먼저 찾아라.

용

00년생 씩씩한 모습으로 내일을 기약해야

88년생 좋은 운이 다가오니 조급해 마라.

76년생 작은 것도 세심하게 챙기는 시기다.

64년생 매매나 이동하기에 좋은 운이다.

52년생 실리를 추구하는데 좋은 시기다.

40년생 토지 땅 대지매매는 좋은 소식이 온다.

28년생 자기 모습과 어울려야 보기에도 좋다.

뱀

01년생 수입보다 지출이 많으니 절약하자

89년생 적지만 결과에 만족하고 감사하라.

77년생 의외의 성과를 거둘 수 있다.

65년생 조금 손해본다는 마음으로 다가서자.

53년생 하루라도 빨리 시작하는 것이 이득이다.

41년생 현금에 어려운 운이다.

29년생 소일에 충실한 모습을 보일 때이다.

말

02년생 기분대로 행동하면 불리한 양상이

90년생 경거망동하면 일을 망치게 된다.

78년생 마음에 드는 이성이 나타난다.

66년생 주변 일에 따라 만감이 대처하자.

54년생 관망하는 자세를 취하는 것이 좋다.

42년생 아파트 빌라 주택매매는 서남방으로 추진하세요.

30년생 우측에서 시작한 일은 좌측에서 마무리해라.

양

03년생 주변이 어수선하니 편하지가 않을 듯

91년생 여러가지 신경 쓸 일이 많이 생긴다.

79년생 자신만의 창의적인 발상이 요구된다.

67년생 지출의 규모를 줄이자 .

55년생 조용한 집안에 평지풍파가 일어난다.

43년생 부동산은 좋은 결과가 기대된다.

31년생 칭찬은 관대하게 하고 비판은 조심스럽게 하라.

원숭이

04년생 열정을 차분히 식히고 겸손하게 해야

92년생 이득이 보여도 신중하게 행동하라.

80년생 서남방에서 이성친구가 나타난다.

68년생 적극적으로 일하는 자세를 가지자.

56년생 무엇을 택해야할지 갈등이 생긴다.

44년생 금전문제는 좋은 통신이 오는 운이다.

32년생 새로운 사람만 찾는 것은 그리 좋지 않다.

닭

05년생 교만하면 실패의 수가 따를 듯.

93년생 근심하고 자기 과신을 삼가면 행운수.

81년생 자신의 판단만 믿지 말자.

69년생 일을 두고 생각이 많은 시점이다.

57년생 과거의 실패는 미래의 성공의 첩경이다.

45년생 토지 땅 대지매매는 동북방으로 추진하세요.

33년생 반목하는 일은 없애고 조화를 이루어라.

개

06년생 신뢰를 얻지 못할 수 있으니 신뢰 회복에 힘써야.

94년생 적당히 처리하면 부작용이 생긴다.

82년생 하면 된다는 정신으로 도전하자.

70년생 발바닥에 땀이 나도록 뛰자.

58년생 서원했던 관계를 돈독하게 만들 수 있다.

46년생 점포매매에 기쁨 소식이 오는 운이다.

34년생 겉만 화려하고 내실이 없으니 답답하다.

돼지

95년생 낙상수나 사고수가 있으니 주의하라.

83년생 자신감을 갖고 일에 다가서자.

71년생 현재일은 미루지 말고 실행하라.

59년생 좋은 소식이 들려오니 기쁨이 충만하다.

47년생 재정문제는 동남방에 후배나 동료에 부탁하세요 .

35년생 지나간 것을 더 이상 생각하지 마라.

