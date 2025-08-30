홍준표 전 대구시장, TV홍카콜라 재개…“세상사 논하는 장 될 것”

홍준표 전 대구시장이 30일 자신의 유튜브 채널인 TV홍카콜라를 다시 시작한다고 밝혔다.

홍준표 전 대구시장. 뉴시스

홍 전 시장은 이날 자신의 페이스북에 “비록 사기 경선 2번을 당하고 그 울분에 크게 실망하여 당과 정계를 떠났지만 제가 나머지 인생을 대한민국에 보은할 길이 무엇인지 숙고하고 숙고하는 시간을 갖고 있다”며 TV홍카콜라 재개 이유를 설명했다. 홍 전 시장은 지난 6·3 대선에서 국민의힘 대선 후보 경선에서 탈락한 뒤 탈당하고 정계 은퇴를 선언했었다.

홍 전 시장은 “7년 전 1인 미디어 시대가 올 것으로 예측하고 시작한 TV홍카콜라는 그동안 제가 현직에 있는 바람에 지난 5년 동안 실제 출연은 하지 않고 제 관련 정치뉴스만 방송했는데 새로 시작하면서 이번에는 실제 출연해서 세상 사는 이야기를 토크쇼 형태로 방송하기로 했습니다”라며 방송 형식에 대해 예고도 했다.

홍 전 시장은 이어 “진영논리에 매몰된 틀튜버들과 편향된 일부 방송매체와는 달리 진영논리를 떠나 팩트와 정치 소신에 기반을 두고 세상사를 논하는 장이 될 겁니다”라며 “TV홍카콜라로 다시 세상과 만나고자 합니다”라고 기존 유튜버들과 차별화된 모습을 보여주겠다고 자신했다.

정치권에서는 홍 전 시장이 유튜버 활동을 재개하며 정계 복귀에 시동을 거는 것 아니냐는 해석도 나오고 있다.

최우석 기자 dol@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]