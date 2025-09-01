자본시장과 크립토의 결합 가능성은? [더 나은 경제, SDGs]

세계 주요 증권거래소의 연합체인 세계거래소연맹(World Federation of Exchanges·WFE)은 지난달 25일(이하 현지시간) 미국 연방증권거래위원회(SEC), 유럽 증권시장감독청(ESMA), 글로벌 기구인 국제증권감독기구(IOSCO)에 서한을 보내 토큰화된 주식(tokenised stocks)에 대한 강력한 규제가 필요하다고 촉구했다. WFE는 실제 주식의 권리를 포함하지 않았음에도 주식과 동일한 것처럼 홍보되는 점이 투자자 보호와 시장 신뢰를 위협한다고 경고했다.

WFE는 몇몇 가상화폐 거래소와 중개 플랫폼이 해당 토큰을 마치 실제 주식처럼 서비스를 제공한 데 대해 적절한 법적 프레임과 소유권, 보관체계가 마련되지 않은 상태에서 섣부른 확산이 우려된다고 지적했다. 그러면서 “더 나아가 이 경고는 단지 특정 플랫폼 대상이 아니며, 토큰화 증권이 기존 증권과 동등한 규제 아래에 있어야 한다”고 국제적 기준 마련의 중요성을 강조했다.

이러한 경고 배경에는 토큰화 자산 시장이 빠르게 성장하는 현실이 자리 잡는다. 현재 관련 시장 규모는 260억달러 수준이지만, 일부 전망에서는 향후 1조3000억달러까지 성장할 수 있다는 분석도 나온다.

반면 지난 7월23일 발표된 골드만삭스와 BNY멜론(뱅크오브뉴욕멜론) 간 협업은 전통 금융기관이 블록체인 기술을 제도권에 수용하려는 시도를 보여준다.

BNY가 운용하는 리퀴디티다이렉트(LiquidityDirect) 플랫폼을 통해 특정 머니마켓펀드(MMF)의 소유권 기록을 골드만삭스의 블록체인 기반 플랫폼(GS DAP®)에서 미러 토큰(mirror token) 형태로 발행하는 협업 구조를 구축하기로 했다. 이를 통해 기관투자가는 증권 형태의 펀드에 대해 블록체인 기반의 기록을 활용할 수 있게 된다.

더불어 블랙록(BlackRock), 피델리티(Fidelity), 페더레이티드 헤르메스(Federated Hermes) 등 주요 자산운용사들이 초기 참여자로 나설 것으로 전망된다. 이러한 협업 시도는 실질적인 탈중앙화금융(DeFi·디파이)이 아닌 전통 시스템에서 진행하는 하이브리드 토큰화 실험이라 할 수 있다.

미국 의회에서 통과된 지니어스 법(GENIUS Act) 등의 규제 이니셔티브 덕분에 크립토 자산에 대한 법적 명확성이 일부 확보됐다는 점도 이런 실험을 추동한 배경으로 꼽힌다.

약 3주 전인 지난달 13일에는 싱가포르 기반 핀테크 기업 오픈에덴(OpenEden)이 자사의 토큰화된 미국 국채 펀드와 관련해 BNY를 투자 관리자 및 수탁사로 선정했다. 이 펀드는 블록체인 기반 소유 구조로 국채와 만기가 짧은 환매조건부채권(RP)에 투자하며, 현재 3억달러 규모의 자산을 관리 중이다. 이 협업은 BNY가 자산 운용과 토큰의 담보 구조를 동시에 맡는 첫 사례로, 전통 금융기관이 토큰화 자산의 관리체계에 깊숙이 참여하는 신호로 평가된다.

이처럼 글로벌 자본시장이 크립토 업계와의 여러 협업을 추진하는 가운데 시장의 반응은 엇갈리고 있다.

WFE는 “현재 토큰화된 주식은 그 외형만 닮았을 뿐, 실질 권리는 부여하지 않는다”며 “이런 탓에 기관투자가와 리테일 모두 혼란을 야기할 수 있다”고 강력한 규제를 촉구했지만, 기존 제도권 투자금융의 대표 격인 골드만삭스는 “BNY의 협업은 완전한 탈중앙화가 아닌, 제도금융 내 점진적 통합을 추구하는 현실적 모델”이라고 강조했다. 전통적 기록 시스템과 병행하는 미러 토큰은 위험 최소화하면서도 신기술을 활용할 수 있는 방법이라는 게 골드만삭스의 입장이다.

이러한 상반된 인식과 별개로 다른 전문가들은 “기술은 준비됐지만, 유동성 부족(RWA·유동성 병목), 국가별 규제 차이, 캡티브 마켓(소비자가 특정 제품이나 서비스를 구매할 때 선택할 수 있는 범위가 극히 제한된 시장)의 구조 문제 등이 여전히 토큰화 확대의 제약 요소”라며 토큰화 증권의 한계를 지적하기도 한다.

하지만 전통 자본시장 및 크립토 관계자 모두 동의하는 부분은 크립토가 기존 자본시장을 무너뜨리는 구조가 아니며, 자본시장과 크립토 기술이 제도권 내에서 자연스럽게 융합되어 갈 것이라는 전망이다. 토큰화 주식도 규제 테두리 내로 유입돼 투자자 권리 보호와 법적 투명성이 확보돼야 하며, 전통 자본시장 역시 글로벌 핀테크 및 블록체인 시장에서 토큰화 자산 활용을 통해 다양한 금융시장으로 확장해 나가야 하기 때문이다.

WFE의 대응에 다소 직설적인 면이 있지만, 결국 크립토 기술과 자본시장의 점진적 융합은 막아서기 어려운 대세이다. 이러한 흐름은 향후 금융 패러다임을 좌우할 핵심 분기점이 될 것으로 보인다. 이를 위해 자본시장은 변화에 대처한 준비를 해나가는 것이 중요하며, 크립토 산업 역시 제도권 내에서 투자자 보호를 위해 충분한 노력을 기울여야 할 것이다.

김정훈 UN SDGs 협회 대표 unsdgs@gmail.com

*김 대표는 현재 한국거래소(KRX) 공익대표 선임 사외이사, 유가증권(코스피·KOSPI) 시장위원회 위원, 금융감독원 옴부즈만으로 활동하고 있습니다.

