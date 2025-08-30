[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 31일 (일요일)

쥐

96년생: 돈의 위력을 강한것을 느낀다.

84년생: 도움이 필요한 곳 외면하지 말 것

72년생: 현재 일은 정정당당하게 부딪치는 것이 좋다.

60년생: 경험자를 찾는 것이 현명한 방법이다.

48년생: 지혜로운 사람은 재운이 따라다닌다.

36년생: 먼저 돌아보는 사람은 인망을 얻을 수 있다.

소

97년생: 나의 일을 남이 가로챈다.

85년생: 길이 아니면 쳐다보지도 마라.

73년생: 계획이 떠오른다면 다시 한번 도약할 수 있다.

61년생: 상호보완적인 노력이 필요 할 때이다.

49년생: 사람들은 힘들지만 상당한 보람이 있다.

37년생: 새로운 정보는 계속해서 습득하다.

범

98년생: 새것만 찾는다고 좋은것은 아니다.

86년생: 할 일 다 하고 좋은 소리 못 들음.

74년생: 자신의 실력을 키워 능력으로 대비하라.

62년생: 그냥 내버려두고 멀리서 지켜 보라.

50년생: 세 바퀴로 구르려 하니 힘든 건 당연지사다.

38년생: 건강에 적신호가 들어올 가능성이 크다.

토끼

99년생: 심신 편하지 못하니 들뜨기 쉽다.

87년생: 남의 일에 괜히 참견하지 마라.

75년생: 자신의 의지로 차단하는 건 어려운 일이다.

63년생: 낙상의 위험이 많다는 사실을 잊지 마라.

51년생: 시간이 지나면 그릇된 것으로 평가받을 수 있다.

39년생: 몸은 편하지만 마음은 그다지 편하지 않다.

용

00년생 앞서 들어온 순서대로 택하라.

88년생: 급할수록 차분히 판단해야 된다.

76년생: 이성과 관계된 문제로 복잡해질 수 있다.

64년생: 일에 기력만 떨어지고 고생만 하게 된다.

52년생: 직접 눈으로 확인한 후 움직여야 탈이 없다.

40년생: 좋은 약은 먹기에 쓰다는 말의 참뜻을 헤아려라.

28년생: 한결같은 모습을 유지해야 길하다.

뱀

01년생 상대가 행복해 한다면 그 방법대로 나갈 것.

89년생: 미비한 곳을 보완하는 날이다.

77년생: 헌신하거나 보여주는 것 위험한 행위임을 인지하라.

65년생: 자신감을 가지고 다가서면 성공할 수 있다.

53년생: 자존심을 버리고 손을 내밀어라.

41년생: 외로울 때 나도 모르게 찾게 되는 곳이 있다.

29년생: 충실하는 생활자세로 임하자.

말

02년생 거래처 확보등 대외적인 운 좋다.

90년생: 성과도 없이 마음만 바쁜 하루이다.

78년생: 작은 것부터 챙기는 습관이 필요하다.

66년생: 기회가 다가오고 있음을 유념하라.

54년생: 진흙 속의 진주가 더욱 아름답다.

42년생: 지나치면 큰 재물을 잃을 수도 있다.

30년생: 투자는 충분히 생각하고 결정하자.

양

03년생 상대를 의식한 표현력이 필요함.

91년생: 약속한 일은 빨리 처리하라.

79년생: 말이 실감나는 날이니 차분하게 움직여라.

67년생: 대부분의 불행은 과욕에서 시작된다.

55년생: 말의 의미를 가슴 깊이 되새길 때이다.

43년생: 왼손이 하는 일을 오른손이 모르게 하라.

31년생: 비명이라도 지르고 싶은 심정이다.

원숭이

04년생 쌈지 돈 불어나는 운.

92년생; 여러 사람의 의견에서 답이 나온다.

80년생: 집중력을 발휘하면 원하는 것을 성취할 수 있다.

68년생: 전력투구하면 힘든 일도 해낼 수 있다.

56년생: 주변에 동업자부터 구하는 것이 좋겠다.

44년생: 편안한 마음으로 눈을 감고 기다려라.

32년생: 옛것에 너무 얽매이지 마라.

닭

05년생 의심이 가지만 아직 때가 이르다.

93년생: 뜻밖의 사람에게서 초대를 받는다

81년생: 일이 답답해도 한꺼번에 하지 마라.

69년생: 과도한 지출은 자신을 벼랑으로 밀어낸다.

57년생: 일이 아무리 급하더라도 서두르지 마라.

45년생: 건강관리 잘하고 무리하지 않는 것이 상책이다.

33년생: 사람에게 있어서 궁합은 중요하다.

개

06년생 친구와 다툴 수로 먼저 손 내밀 것.

94년생: 약속은 뒤로 미루는 것이 좋다.

82년생: 극과 극을 달리는 행위는 자제하라.

70년생: 직접 부딪치고 경험하는 것이 여러모로 이롭다.

58년생: 이득이 있다고 너무 좋아할 필요는 없다.

46년생: 약속은 서면상의 글로 남겨야 한다.

34년생: 일을 추진하면 실패가 온다.

돼지

95년생: 아무 계획 없이 마음만 앞서는구나.

83년생: 하고싶다고 섣불리 나서지 마라.

71년생: 일을 위해서는 피나는 노력이 필요하다.

59년생: 가슴 깊은 곳에서 무엇인가 나타난다.

47년생: 답답할 때는 속내를 보이는 친구를 만나자.

35년생: 윤곽을 파악한 후에 진행하자.

