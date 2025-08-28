권성동 특검 조사 13시간반 만에 종료… “통일교서 돈 안받았다”

통일교로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의로 민중기 특별검사팀에 소환된 국민의힘 권성동 의원이 13시간 넘게 조사받고 귀가했다.

27일 오전 9시47분쯤 출석한 권 의원은 장시간 조사를 마친 뒤 이날 오후 11시30분쯤 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 있는 특검 사무실을 빠져나갔다.

권 의원은 ‘어떤 점을 소명했나’는 취재진의 질문에 “조사 잘 받았다”고 짧게 답했다. ‘통일교에 전당대회 도와달라고 했나’, ‘윤영호 전 통일교 세계본부장 등과 말 맞추기를 시도했나’는 질문에는 “그런 사실 없다”고 선을 그었다. 권 의원은 2021∼2024년 통일교 전 세계본부장 윤모 씨(구속기소)로부터 통일교행사 지원 등을 요청받으며 불법 정치자금 1억원을 수수한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 2022년 2∼3월 한학자 통일교 총재로부터 현금이 든 쇼핑백을 받아 갔다는 의혹도 수사 대상이다.

특검팀은 윤씨와 ‘건진법사’ 전성배씨가 2023년 3월 치러진 국민의힘 당대표 선거에서 권 의원을 밀기 위해 통일교 교인들을 대거 입당시켰다는 의혹도 들여다보고있다.

권 의원은 한학자 통일교 총재의 해외 원정도박 수사 정보를 통일교 측에 흘려 수사에 대비하도록 했다는 의혹도 받는다. 특검팀은 권 의원이 대선과 총선 등에서 통일교 측의 조직적인 지원을 받는 대가로 교단 현안이나 교계 인사의 공직 천거 등에 도움을 준 게 아닌지 의심하고 있다.

이날 조사에서 특검팀은 50여쪽 분량의 질문지를 모두 소화한 것으로 알려졌다. 권 의원은 특검팀의 추궁에 진술을 거부하지 않고 적극적으로 소명했다고 전해졌다.

조성민 기자 josungmin@segye.com

