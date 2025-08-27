즉석밥으로 젤라또를?…해태 빨라쪼 신제품 보니

해태제과의 프리미엄 젤라또 ‘빨라쪼’는 오뚜기 찰현미 즉석밥으로 만든 ‘찰현미 젤라또’를 선보인다고 27일 밝혔다.

해태제과 빨라쪼 ‘찰현미 젤라또’. 해태제과 제공

빨라쪼의 인기 메뉴인 ‘리조’, ‘리조네로’에 이어 선보이는 3번째 곡물 젤라또다. 즉석밥을 디저트로 재해석한 것은 이번이 처음이다.

100% 국내산인 오뚜기 ‘찰현미밥’을 젤라또 원물로 만들어 영양가 높은 찰현미를 쫀득한 젤라또로 즐길 수 있는 것이 특징이다. 진짜 밥을 씹는 식감을 구현했고, 곡물 본연의 건강한 고소함을 담았다.

현미 특유의 풍부한 식이섬유와 비타민 B·E 등 영양성분도 담았다. 건강한 곡물이 부드러운 젤라또와 어우러져 입이 심심할 때는 물론 출출할 때 즐기면 더 든든하다.

빨라쪼 관계자는 “즉석밥을 프리미엄 젤라또에 담은 독특함으로 매니아층은 물론 새로운 맛과 비주얼에 민감한 젊은 층에서 건강한 디저트로 사랑받을 것으로 기대한다”며 “현미밥 젤라또 출시를 기념해 오뚜기 즉석밥 증정과 SNS 초성 퀴즈 등 다양한 고객 이벤트도 준비했다”고 말했다.

한편 빨라쪼는 유산균 함량을 추가한 ‘프로바이오 요고라또’도 함께 선보인다. 3억 마리 이상의 프로바이오틱스 유산균을 담은 요거트 젤라또로, 냉동 상태에서도 유산균 수가 안정적으로 유지하도록 설계됐다. 식감은 한층 부드러워지고, 맛도 깔끔해 건강하게 즐기는 디저트를 찾는 고객들에게 안성맞춤이라는 설명이다.

김수연 기자 sooya@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]