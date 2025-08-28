동대구역 ‘박정희 동상’ 철거 놓고, 철도公·대구시 법정 공방 본격화

홍준표 전 대구시장이 재직할 당시 대구시가 동대구역 광장에 설치한 ‘박정희 전 대통령 동상’의 철거·존치 여부를 가리기 위한 재판이 본격적으로 시작됐다. 대구 시민사회는 법원의 판결로 결정될 경우 입장이 다른 기관과 시민 등의 갈등이 더 커질 수 있다고 우려한다.



대구지법 제11민사부(재판장 성경희)는 지난 21일 국가철도공단이 대구시를 상대로 낸 ‘구조물 인도 청구’ 소송의 첫 변론기일을 진행했다. 박정희 동상이 설치된 동대구역 광장의 소유 및 관리 권한이 어느 쪽에 있는지를 가리는 게 재판의 핵심이다.

동대구역 광장에 설치된 박정희 전 대통령 동상. 대구=뉴스1

원고인 공단 측은 2007년 12월 경부고속철도 도심 2구간 건설사업을 맡은 시행자 자격으로 대구시에 철도변 정비사업을 위탁했다. 정비사업 구역에 포함되는 동대구역 고가교의 경우 사업의 최종 승인을 하기 전까지 소유·점유권이 있다는 게 공단 측 주장이다. 공단 관계자는 “동상 등 시설물 설치는 원고의 동의가 필요하지만, 시가 이를 무시하고 무단 설치했다”고 밝혔다.



반면 대구시는 “광장 소유권이 곧 시로 이양되는 만큼 소유권과 관리권이 모두 시에 있다고 봐야 한다”며 맞섰다. 공단은 재판부에 기일 속행을 요청했다. 속행 공판은 다음 달 25일로 예정됐다. 대구경제정의실천시민연합은 성명을 내고 “박정희 동상 관련 논란과 갈등을 최소화할 수 있는 최선의 방안은 대구시가 법원의 판결 이전에 동상을 자진 철거하는 것”이라고 촉구했다.



소송과 별도로 홍 전 시장 재직 시 논란이 된 주요 시정에 대한 의혹을 밝혀 줄 것을 주장하는 지역 시민·사회의 목소리도 거세다. 지역 시민단체는 다음 달 17일부터 열리는 대구시에 대한 정부합동감사를 앞두고 “홍준표 시정의 위법과 독단, 퇴행을 바로잡아야 한다”며 10대 의혹에 대한 감사를 공식 요청했다.



다음 달 20일 열리는 퀴어축제 집회 방해와 경찰의 공무집행방해 등 집회의 자유 침해가 대표적이다. 홍 전 시장은 2023년 6월 성소수자 축제인 퀴어문화축제 주최 측이 도로점용 허가를 받지 않고 도로를 불법 점거했다며 수백명의 공무원들을 투입해 행사 저지를 시도했고 집회 개최를 보장하려는 경찰력과 충돌했다.



대구참여연대는 축제를 방해한 혐의를 받는 홍 전 시장을 직권남용 및 특수공무집행방해로 고발했지만, 대구지검은 지난 4월 증거불충분으로 무혐의 처분했고, 이에 불복해 대구고검에 항고했지만 기각된 바 있다.



이에 대구참여연대는 지난달 대구고법에 재정신청서를 제출했다. 재정신청은 검사가 고소나 고발 사건을 불기소하는 경우 고소인 또는 고발인이 법원에 그 결정이 타당한지에 대한 판단을 구하는 절차다.

