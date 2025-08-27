[상생경영특집] 동반성장지수 평가 6년 연속 ‘최우수’

지난 6월 열린 대리점 콘퍼런스에서 이규석 현대모비스 사장이 미래 비전을 공유하고 있다. 현대모비스 제공

현대모비스가 적극적인 상생경영을 통해 협력사와 함께 발전하는 동반성장의 선순환을 만들어내고 있다. 현대모비스는 지속적인 연구개발(R&D) 투자와 글로벌 수주 확대를 통해 건강한 전후방 생태계 구축에 기여하며 지난해 동반성장지수 평가에서 6년 연속 ‘최우수 등급’ 기업으로 선정됐다.



현대모비스는 최근 공개한 2025 지속가능성보고서에서 최근 3년간 협력사에 지급한 구매대금이 약 150조원에 이른다고 밝혔다. 현대모비스는 부품과 비부품을 망라해 지난해 기준 국내외 총 4108개 협력사를 운용 중이다. 2022년 3682개에서 400곳 넘게 늘어난 것이다.



현대모비스는 ‘글로벌 경쟁력 강화, 동반성장 문화 조성, 지속가능 환경 조성, 소통과 신뢰’라는 4대 동반성장 전략을 중심으로 상생경영을 추구하고 있다. 2010년 ‘일곱까지 아름다운 약속’을 선포한 이래 2·3차 협력사까지 아우르는 세분화된 지원정책을 이행해 오면서 협력사와 공동 개발, 공동 원가 절감, 생산성 향상을 목표로 매년 성과공유 계약을 체결하고 산출된 성과를 공정하게 배분하고 있다. 이에 따라 해외진출 지원 453억1000만원, 생산성 향상 207억5000만원 등 상생경영 프로그램의 효과가 다양하게 발현한 것으로 집계됐다.



현대모비스는 한발 더 나아가 동반성장펀드와 상생협력대출 등 다양한 금융지원제도도 운영 중이다.



현대모비스는 일선 대리점에 대한 소통과 지원도 꾸준히 진행하고 있다. 지난 6월에는 올해로 18회째를 맞은 ‘대리점 컨퍼런스’를 개최하고, 이규석 현대모비스 사장이 직접 참석해 대리점 대표들과 미래 비전을 공유하고 신뢰관계를 굳건히 했다.

