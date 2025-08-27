[상생경영특집] 우수 협력사 ESG 분야 맞춤형 교육 지원

신세계백화점 상생 프로그램에서 우수기업으로 선정된 브랜드 ‘바리에’의 광주신세계 매장 직원이 고객에게 피자를 전달하고 있다. 신세계백화점 제공

협력회사의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 돕는 신세계백화점의 상생 프로그램에 참여한 지역 중소업체들의 ESG 경영지표가 2배가량 개선된 것으로 나타났다.



신세계백화점이 2023년부터 운영 중인 ‘ESG 공급망 지원 프로그램’은 신세계백화점이 우수 중소 협력회사를 선정해 ESG 분야의 컨설팅과 맞춤형 교육을 지원한다. ESG 경영에 관심이 있으나 시행할 인력과 노하우가 부족한 회사들을 지원한다는 취지다.



지원 항목은 크게 환경, 사회, 지배구조로 나뉜다. 사업을 운영하는 과정에서 얼마나 친환경 운영에 힘썼는지, 기업의 사회적 책임을 다하고 있는지, 경영구조 개선 등에 대한 노력을 기울이고 있는지 등을 단계별로 점검해 개선사항과 즉각적인 피드백을 제공한다.



해당 과정을 거쳐 ESG 부문 우수기업으로 선정된 입점 브랜드는 판로 확대를 위한 전폭적인 지원을 받을 수 있다. 상품 촬영을 위한 스튜디오 제공, 온라인 상세 페이지 제작, 소셜미디어 인플루언서 마케팅 등 브랜드에 실질적으로 필요한 분야를 협의해 지원한다.



올해 10여개 중소기업이 참여한 이번 프로그램에서 우수기업으로 선정된 ‘바리에’는 광주 전남지역 식음료(F&B) 브랜드로, 최종 평가에서 92.1점을 받았다. 프로그램 참여 전 자체 평가 점수인 39.5점과 비교해 약 2.3배가량 개선된 것이다.



신세계백화점은 올해 상반기 광주신세계에 정식 매장을 운영 중인 ‘바리에’의 브랜드 홍보를 위해 지역 유명 인플루언서와 협업해 다양한 소셜미디어 채널 마케팅을 대대적으로 지원했고, 최근 2개월간 바리에 브랜드의 매출은 전년 동기 대비 약 27% 상승했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]