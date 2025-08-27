KTX 익산역 대규모 증축 추진… 市 “복합 역사로 도약”

전북 익산시가 KTX 익산역의 시설 개선과 대규모 증축을 요구하고 나섰다. 단순한 교통시설을 넘어 업무·문화·비즈니스가 어우러진 복합 역사로 도약시키려는 복안에서다.

27일 익산시에 따르면 국토교통부와 국가철도공단은 올해부터 2028년까지 총 480억원을 투입하는 ‘익산역 시설 개선사업’을 추진 중이다. 현재는 사업 규모와 방향을 결정하기 위한 타당성 조사 용역이 진행되고 있다.

익산시는 이번 용역이 인근 광주 송정역 수준의 대규모 증축으로 이어져야 한다는 입장이다. 익산역이 KTX 호남선과 전라선, 장항선이 만나는 철도 교통의 요충지에 위치해 하루 수만명이 이용하는 호남권 관문인 만큼 단순한 선상 역사 보강만으로는 수요를 감당하기 어렵다는 판단에서다.

현재 논의 중인 증축 계획안대로라면 익산역 선상역사 3~4층 면적은 기존 2424㎡에서 최대 1만424㎡로 4배가량 확장된다. 이 공간에는 편의시설을 비롯해 컨벤션센터, 업무시설, 복합문화공간 등이 들어서며, 환승 공간을 넘어 지역 경제와 관광을 연결하는 문화 거점으로 자리매김할 것이라는 기대다.

1단계로 역사 증축이 마무리되면, 2단계 사업인 복합환승센터 건립도 추진해 전북 교통 허브이자 미래 성장 동력으로서 익산의 위상이 더 강화될 전망이라는 게 익산시 측 설명이다.

익산시 관계자는 “이번 사업은 역사 보수를 넘어 도시 위상을 높이고 지역 경제에 활력을 불어넣는 미래 인프라 투자”라며 “타당성 용역 결과가 대규모 확장으로 이어지도록 모든 행정 역량을 집중할 것”이라고 말했다.

익산=김동욱 기자 kdw7636@segye.com

