'7명 사상' 경부선 열차 사고, 기관사 첫 소환 조사… 수사 속도

7명의 사상자를 낸 경부선 열차 사고 원인을 조사 중인 경찰은 27일 선로 주변에서 이동 중이던 근로자를 친 무궁화호 열차 기관사 A씨를 참고인 신분으로 소환해 조사하고 있다고 밝혔다.

이번 사고 핵심 관계자인 A씨가 경찰에 출석한 것은 사고 발생 8일만으로, 지금까지 그는 변호사 선임 등을 이유로 수사에 응하지 않았다.

무궁화호 열차가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생한 지난 19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 경찰과 소방, 코레일 등 관계자들이 사고가 난 무궁화호 열차를 조사 하고 있다. 연합뉴스

경북경찰청 경부선 열차 사고 전담수사팀은 이날 오전 A씨를 경북 경산시 경북청 형사기동대 사무실로 소환해 조사를 벌이고 있다.

경찰은 A씨를 상대로 사고 당일 풀숲이 우거진 커브 구간을 지나면서 선로 주변 근로자들을 인지했는지 여부를 확인하고 있다.

또 당시 인지한 상황에 맞춰 열차 제동 장치 조작이나 경적 사용 여부 등 안전 수칙을 제대로 준수했는지도 들여다 보고 있다.

경찰 관계자는 "확보한 교신 기록과 현장 조사 결과 등을 토대로 A씨 진술 신빙성을 검증할 것"이라며 "자세한 수사 내용은 말할 수 없다"고 밝혔다.

청도=이영균 기자 lyg0203@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]