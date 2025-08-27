세종 풋살장 초등생 사망사고, 공무원 2명 업무상 과실치사 입건

세종시 공공 풋살장에서 초등학생이 골대에 부딪혀 사망한 사건과 관련 경찰이 공무원을 입건했다.

세종남부경찰서는 세종시 근린공원 풋살장을 관리하고 있는 세종시시설관리사업소 공무원 2명을 업무상 과실치사 혐의로 수사하고 있다고 27일 밝혔다.

세종시 근린공원 풋살장. 연합뉴스

앞서 지난 3월 13일 세종시 고운동 한 근린공원 풋살장의 골대가 넘어지면서 초등학생 A(11)군이 숨졌다. A군은 당시 이동식 골대 그물망에 매달리며 놀고 있었는데 골대가 앞으로 쓰러지면서 머리를 맞아 사망한 것으로 조사됐다. 사고가 난 골대는 바닥과 고정돼 있지 않은 이동식 골대였다.

풋살장은 예약제로 운영되지만 누구나 손만 뻗으면 잠금장치를 해제하고 들어갈 수 있었다.

세종시는 국제축구연맹(FIFA) 풋살경기규칙에 이동식 골대를 설치하도록 권고했다고 해명했으나 경찰은 골대가 넘어지지 않도록 안전 조치를 했어야 했다고 판단했다.

경찰 관계자는 “잠금장치 관리가 제대로 이뤄졌는지 여부에 대해서도 확인하고 있다”고 말했다.

세종=강은선 기자 groove@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]