‘원팀’ 한화오션·HD현대… 加 잠수함 사업 결선행

한화오션과 HD현대가 ‘코리아 원팀’으로 60조원 규모 캐나다 잠수함 사업(CPSP)에서 최종 결선 그룹에 이름을 올렸다. 지난해 호주 호위함 사업 수주전 당시에는 각자 입찰했던 경험을 반면교사 삼아 두 기업이 힘을 모은 게 주효했다는 평가다.



경쟁 상대는 독일 티센크루프 마린시스템즈(TKMS)다. 한·미 조선협력이 본격화하는 가운데 캐나다에서도 ‘K-해양방산’ 낭보가 이어질지 관심이 모인다.



한화오션은 캐나다 해군이 3000t급 잠수함 12척을 도입하는 사업에서 숏리스트(Short List·적격후보)에 선정됐다고 26일 밝혔다. 캐나다 해군은 지난 1998년 영국 해군으로부터 도입해 보유 중인 2400t 빅토리아급 잠수함 4척을 대체하기 위해 잠수함 조달 사업을 추진 중이다.최대 12대의 잠수함 획득 계약만 최대 20조원에 달하고, 30년간 운영·유지 비용을 고려하면 계약 규모는 최대 60조원까지 늘어난다. 사업은 한화오션이 주도하고, HD현대가 지원하는 형태다. 캐나다 정부는 추가 사업자 평가를 거쳐 이르면 내년쯤 최종 사업자를 선정할 것으로 알려졌다.

이번 사업에는 프랑스 나발 그룹·스페인 나반티아·스웨덴 사브 등 유럽 대표 방산업체들이 도전장을 내밀었지만, 우리 조선업계가 ‘원팀’으로 협력해 결승 티켓을 거머쥐었다. 우리 정부 역시 캐나다와의 방산협력 강화를 추진하며 이번 사업 수주를 측면에서 지원하고 있는 것으로 알려졌다.

한화오션은 이번 사업에 현존(핵추진 잠수함 제외) 디젤추진 잠수함 가운데 최강의 작전성능을 가진 3000t급 ‘장보고-Ⅲ 배치(Batch)-Ⅱ’를 제안했다. 이 잠수함은 공기가 필요 없는 ‘공기불요추진장치(AIP)’와 리튬이온 배터리를 적용해 3주 이상 수중 작전이 가능하고 최대 7000해리(약 1만2900㎞)를 운항할 수 있다. 태평양 및 대서양, 북극해에 이르기까지 광대한 영역에서 운용이 가능해 캐나다 해군 작전환경에 최적화됐다는 평가를 받는다. 또한 탄도미사일(SLBM)을 발사할 수 있는 수직 발사관을 보유하는 등 비대칭 억제 전략을 펼칠 역량도 갖추고 있다.

한화오션은 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ 잠수함의 상품성은 물론 빠른 납기 역량과 검증된 잠수함 솔루션, 현지화 전략 등으로 캐나다 해군의 호평을 이끌어낸 것으로 알려졌다. 한화오션 관계자는 “잠수함은 계약 체결 이후 납품까지 보통 9년여의 시간이 걸리지만 이를 6년으로 단축할 자신이 있다”며 “현지에 운용, 유지·정비(ISS)센터도 짓는 등 사업 수주를 위해 모든 자원과 역량을 총동원할 준비가 되어있다”고 강조했다.

한화오션은 캐나다 잠수함 수출 시장과 현지 군수지원 사업에 대한 경쟁력을 높이기 위해 지난해 11월 영국 밥콕 그룹과 전략적 파트너십을 맺기도 했다. 또한 캐나다의 보안·해양방산 분야를 대표하는 기술 선도 기업인 CAE, BlackBerry, L3 Harris MAPPS를 포함한 다수의 기업들과 양해각서(MOU)를 체결하면서 CPSP 수주를 위한 담금질을 이어가고 있다.

이번 CPSP 숏리스트 진입은 잠수함 도입을 준비하고 있는 폴란드, 중동 등에 대한 수출 경쟁에도 매우 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다. 특히 이르면 연내에 사업자 선정을 위한 절차를 진행할 폴란드의 경우 북대서양조약기구(나토·NATO) 회원국인 캐나다의 숏리스트 선정 결과를 관심있게 지켜봤을 것으로 관측된다. 폴란드는 해군 현대화 사업의 일환으로 잠수함 도입사업인 ‘오르카 프로젝트’를 통해 잠수함 3척을 도입할 예정이다. 유지·보수 등을 포함하면 사업 규모는 최대 8조원에 달한다.

한화오션 특수선사업부 정승균 해외사업단장(부사장)은 “한화오션은 국방부와 방위사업청, 해군은 물론 국회 등의 지원 속에 ‘원팀’으로 CPSP 사업 수주를 위해 매진하고 있다”며 “이번 숏리스트 선정이 바로 그 결실”이라고 말했다. 이어 정 “한·캐나다 양국 간 경제·산업 분야는 물론 해군 협력까지 강화할 수 있는 CPSP 사업에서 정부, 국회 등과 함께 사업 수주라는 ‘유종의 미’를 반드시 거두겠다”고 말했다.

김희정 기자 hee@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]