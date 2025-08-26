트럼프 “김정은 만나고 싶다”… 李대통령 “APEC서 추진”

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 이재명 대통령과의 첫 한·미 정상회담에서 “올해 그(김정은 북한 국무위원장)를 만나고 싶다”며 북·미 대화 재개 의지를 밝혔다. 이 대통령이 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에서 김 위원장과의 회동을 제안하자, 트럼프 대통령은 “슬기로운 제안”이라며 긍정적으로 화답했다.

화기애애 이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 대통령 집무실인 백악관 오벌오피스에서 도널드 트럼프 대통령과 한·미 정상회담을 하고 있다. 두 정상은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에서 김정은 북한 국무위원장과의 회동 가능성과 동맹 현대화 등을 논의했다.워싱턴=연합뉴스

트럼프 대통령은 한·미 정상회담에서 김 위원장을 언제 만날 것이냐는 질문에 “나는 많은 사람을 만나고 있다. 그래서 말하기는 어렵지만, 올해 그를 만나고 싶다”고 말했다. 트럼프 대통령은 “김 위원장과 저는 (과거에) 좋은 관계를 유지했다. 제가 (그 당시) 김 위원장을 ‘로켓맨’이라고 얘기했는데, 다시 한 번 얘기를 하게 되기를 바란다”면서 “서로 대화할 준비가 된다면 그런 기회가 있으리라 생각한다”고 밝혔다.



비공개 정상회담에서는 이 대통령이 트럼프 대통령에게 에이펙 정상회의에서 김 위원장과의 만남을 권유하자 트럼프 대통령은 “슬기로운 제안”이라고 답했다고 강유정 대통령실 대변인은 전했다. 트럼프 대통령은 또 한국 측 배석자들에게 “김정은(위원장)을 만나라고 한 지도자는 처음”이라며 “이 대통령은 정말 스마트한(똑똑한) 사람”이라고 했다고 강 대변인은 전했다.

이재명 대통령이 25일(현지시간) 한미 정상회담을 위해 미국 워싱턴 DC 백악관에 도착해 도널드 트럼프 미국 대통령과 취재진을 바라보고 있다. 연합뉴스

강 대변인은 트럼프 대통령의 에이펙 정상회의 참석과 관련해 “트럼프 대통령이 에이펙 정상회의에 온다면 여기서 김 위원장과 만나는 것이 어떻겠느냐는 일종의 선후관계가 있는 제안이었다”며 “아마 그 부분은 연동돼서 움직이지 않을까 예측한다”고 말했다. 트럼프 대통령의 에이펙 정상회의 참석 여부가 김 위원장과의 회동 성사와 직결될 수 있음을 시사한 것이다.



이 대통령은 정상회담에서 “저의 관여로 남·북관계가 잘 개선되기는 쉽지 않은 상태인데, 실제로 이 문제를 풀 수 있는 유일한 인물은 트럼프 대통령”이라며 “대통령께서 ‘피스메이커’를 하시면 저는 ‘페이스메이커’로 열심히 지원하겠다”고 말하기도 했다.



한·미 정상회담에서 트럼프 대통령이 김 위원장과의 관계에 대해 집중 거론한 모습은 미국 언론도 주목했다. 뉴욕타임스(NYT)는 “트럼프 대통령은 한국 정치에서 가장 까다로운 현안 중 하나에 직접 개입하려는 듯 김 위원장과 좋은 관계를 거듭 언급했다”며 “한·미동맹을 강조하기도 했지만 김 위원장과의 관계에 반복적으로 집중하는 데 할애했다”고 분석했다. 김 위원장을 칭찬하며 북·미 정상회담을 재개하길 원한다고 강조한 점이 돋보였다는 해석이다.

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 오벌오피스에서 열린 한미 정상회담뒤 도널드 트럼프 미국 대통령과 악수하며 미소짓고 있다. 공동취재

양자 외교를 선호하는 트럼프 대통령의 스타일을 근거로 한국 정부를 배제한 ‘미국과 북한의 직거래’ 가능성도 거론된다. 에마 챈렛 에이버리 아시아소사이어티 정치·안보담당 국장은 “이재명 정부는 한국이 소외되거나 (미국 정부와) 김 위원장의 별도 협상이 한국을 배제한 채 이루어질 가능성을 우려할 수 있다”고 진단했다.

워싱턴=박영준 기자, 배주현 기자

