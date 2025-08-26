이재명 대통령, 국방비 증액 공식화… “美와 방산협력 확대”

이재명 대통령이 25일(현지시간) 국방비 증액을 공식 선언하며 한·미동맹 현대화 구상을 내놨다. 이번 한·미 정상회담을 계기로 1500억달러 규모의 한국 기업 대미 투자 계획도 발표됐다.

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 국제전략문제연구소(CSIS)에서 정책 연설을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 한·미 정상회담 이후 진행한 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 초청 연설에서 “오늘 도널드 트럼프 대통령과의 정상회담에서 한·미동맹을 안보 환경 변화에 발맞춰 더 호혜적이고 미래지향적으로 현대화해 나가자는데 뜻을 함께 모았다”고 말했다.



이 대통령은 미국은 한국에 대한 방위 공약을 철통같이 유지하고 한국은 한반도 안보에 있어 보다 주도적인 역할을 해나가겠다면서 “우선 국방비를 증액할 것”이라고 밝혔다. 이 대통령은 이어 “정상회담에서 트럼프 대통령은 대한민국의 국방역량 강화 노력을 적극 지원하고 한·미 간 첨단 방산 협력을 더욱 확대해 나가겠다는 의사를 밝혔다”며 “변화하는 안보환경과 위협에 철저히 대응할 수 있도록 한·미 양국의 능력과 태세는 더욱더 확대되고 강화될 것”이라고 덧붙였다.



이 대통령의 국방비 증액 공식화를 두고 일각에서는 이번 정상회담의 핵심 의제 중 하나였던 ‘한·미동맹 현대화’의 일환으로 그나마 우리가 수용할 수 있는 사안을 수용한 것 아니냐는 해석이 나왔다.



트럼프 대통령은 정상회담에서 이 대통령의 안보 구상을 지지하며 “미국으로부터 완전한 지원을 받게 될 것”이라고 화답했다.



트럼프 대통령 임기 중 한국기업이 계획한 대미투자는 1500억달러 규모다. 정상회담 후 우리 기업들은 조선·원자력·항공·가스·핵심광물 5개 분야에서 미국 기업과 총 11개 계약 및 양해각서(MOU)를 체결했다.



조선 분야에서는 HD현대가 미 서버러스 캐피털과 미국의 해양 역량 재건을 목표로 하는 공동 투자펀드 조성 MOU를 맺고 삼성중공업이 비거 마린 그룹과 미 해군 지원함 유지·보수·정비(MRO), 조선소 현대화, 선박 공동 건조 등에 협력하는 파트너십을 맺으며 ‘마스가(MASGA)’ 프로젝트의 닻을 올렸다. 원자력 분야에서는 한국수력원자력과 두산에너빌리티 등이 원전 기자재 공급 및 소형모듈원자로(SMR) 투자를 위한 MOU를 총 4건 체결했으며, 고려아연은 미 방산기업 록히드마틴에 게르마늄을 장기 공급한다는 계약을 체결했다.



이날 회담에서는 농산물 추가 개방 등에 대한 언급은 없었던 것으로 알려졌다.

박지원·백소용 기자, 워싱턴=박영준 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]