볼보, 아동·청소년 이어 노인 주거 환경 개선 사업 지원

볼보그룹코리아-한국해비타트 25주년 기념 ‘볼보 뉴홈 프로젝트(Volvo New Home Project)’ 4호 업무협약식 현장. 사진=볼보그룹코리아 제공

볼보그룹코리아(볼보건설기계코리아)가 한국해비타트와 협력 25주년을 맞아 ‘볼보 뉴홈 프로젝트(Volvo New Home Project)’ 4호 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

볼보는 이번 업무협약을 통해 주거 취약 계층을 위한 환경 개선 활동의 폭을 한층 넓힌는 계획이다.

앞선 25일 서울 한남동 볼보그룹코리아 본사에서 열린 협약식에는 홍석철 볼보그룹코리아 대표이사와 이광회 한국해비타트 사무총장이 참석해, 양사가 2001년부터 25년간 이어온 파트너십을 기념하고 주거환경 개선을 통한 지속가능한 사회공헌 활동의 의미를 확고히 했다.

볼보그룹코리아의 대표 CSR 프로그램인 ‘볼보 뉴홈 프로젝트’는 올해 4회차를 맞이하며 기존 지원하던 아동·청소년에서 지원 범위를 넓혀 노인 주거 취약 계층의 주거 환경 개선을 목표로한다. 이와 함께 대학생 봉사단 ‘볼보 뉴홈 빌더즈(Volvo New Home Builders)’를 운영하며, 미래 세대가 직접 주거 복지 향상과 지속가능한 사회 만들기에 동참할 수 있도록 하고 있다.

올해는 양사의 협력 25주년을 기념해 ‘볼보 뉴홈 빌더즈(Volvo New Home Builders)’ 2기 대학생 봉사단 모집 범위를 기존 경남 지역에서 전국으로 확대했다. 이를 통해 청년들의 참여 기회를 넓히고, 보다 넓은 지역사회를 위한 활동을 이어갈 예정이다.

이동준 기자 blondie@segye.com

