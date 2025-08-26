현대차그룹 “미국 내 자동차 생산 큰 폭으로 확대”

정의선 현대차그룹 회장(가운데)이 미국 조지아주 신공장 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 준공식에서 발언하고 있다. 사진=현대차그룹 제공

현대차그룹이 올해부터 4년간 미국에 260억 달러 규모를 투자한다. 지난 3월 발표한 210억 달러에서 50억 달러 증가한 규모다.

현대차그룹은 이같은 전략적 투자를 통해 미국 정부 정책 대응하고 다양한 분야에서 사업기회를 확대해 모빌리티를 비롯한 미래 사업 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

26일 현대차그룹에 따르면 미국 투자의 핵심 분야는 제철, 자동차, 로봇 등 미래산업이다.

먼저 현대차그룹은 미국 루이지애나 주에 270만톤 규모의 전기로 제철소를 건설한다. 저탄소 고품질의 강판을 생산해 자동차 등 미국 핵심 전략산업에 공급할 예정이다.

루이지아나 제철소가 완공되면 현대차그룹은 미국내에서 철강-부품-완성차로 이어지는 밸류 체인을 구축하게 돼 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

자동차 생산능력도 확대한다. 지난해 70만대였던 미국 완성차 생산능력을 큰 폭으로 확대하고 전기차, 하이브리드, 내연기관 차 등 다양한 차종 라인업을 선보여미국 소비자의 니즈에 더 신속하게 적극적으로 대응해 나간다는 계획이다.

3만대 규모의 로봇 공장도 신설한다. 신 로봇 공장을 미국 내 로봇 생산의 허브로 자리매김시킴으로서 향후 확대될 로봇 생태계의 중심 역할을 한다는 구상이다.

현대차그룹은 로봇은 물론 자율주행, AI, SDV 등 미래 신기술과 관련된 미국 유수의 기업과 협력을 확대하고, 보스턴다이나믹스(Boston Dynamics), 모셔널(Motional) 등 현대차그룹 미국 현지 법인의 사업화에 속도를 낸다는 방침이다.

이동준 기자 blondie@segye.com

