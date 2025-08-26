트럼프 “한국에서 열리는 APEC 정상회의 참석할 수 있어”

도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 올해 10월 말 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석할 수 있다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 이재명 대통령과의 회담에서 APEC 정상회의에 참석하냐는 취재진의 질문에 “난 갈 수 있다고 본다”고 답했다. 이어 “난 무역 회의(trade meeting)를 위해 곧 한국에 가는 것 같다. 한국이 무역 회의를 주재한다”고 말했다. APEC이 아시아•태평양 지역 국가들이 다자 경제 협력을 논의하는 자리라는 점을 고려하면 트럼프 대통령이 언급한 무역 회의가 APEC 정상회의일 가능성이 커 보인다. 그는 또 자기가 첫 임기 때인 2017년 한국을 방문해 국회에서 연설한 경험을 거론하고서는 “정말 아름답고 존중받는 자리였다. 난 연설을 즐겼다”고 덧붙였다. 기자가 한국에서 김정은 북한 국무위원장이나 시진핑 중국 국가주석을 만날 기회가 있을 것으로 생각하냐는 취지로 질문하자 “내가 김정은과 당신의 만남을 주선하겠다. 하겠는가”라며 이 대통령에게 농담하고는 “나는 김정은과 좋은 관계를 유지하고 있다”며 남북을 함께 하도록 할 수 있는 일을 해야 한다는 취지로 답했다.
