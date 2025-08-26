서울 도로굴착공사 때 영상 촬영 의무화

서울시가 10월부터 도로 굴착 공사 시 동영상 기록 관리를 의무화한다. 또 앞으로 서울에선 전기·통신·도시가스 등 도로 굴착 공사 시 동영상 기록물을 제출해야만 준공 처리된다.



25일 서울시에 따르면 도로 굴착 공사는 서울에서만 연평균 약 3만5000건이 허가 처리되고 있다. 시는 이 과정에서 하수관 손괴로 인한 배수 기능 저하, 상수관 인접 시공과 관련한 누수복구 지연 등을 예방하기 위해 동영상 기록을 의무화하기로 했다.



10월부터 도로 굴착 허가를 받은 공사부터 해당 관리가 적용된다. 허가 신청자는 준공계 접수 전, 상·하수도 관리기관의 ‘도로 굴착 허가 협의 이행 조건(동영상 기록관리)’에 따라 굴착 현장 전경, 상·하수관 매설 현황 등을 담은 동영상을 제출해야 한다. 공사가 끝난 후에는 상·하수관 파손·손괴·이격 현황을 담아 추가로 제출해야 한다.



김승원 시 건설기술정책관은 “도로 굴착 공사 동영상 기록 관리로 지하 매설물 안전관리 사각지대가 해소되고 공사의 품질 또한 높아지는 계기가 될 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.

김세희 기자 saehee0127@segye.com

