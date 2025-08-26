한·미 정상회담 맞춰… HD현대 ‘마스가 1호’ 협약

HD현대가 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령 간 정상회담에 맞춰 한·미 조선 협력 프로젝트 ‘마스가’(MASGA·미국의 조선업을 다시 위대하게)와 관련한 1호 협약을 체결한다.



조선업계에 따르면 HD현대는 25일(현지시간) 미국 현지에서 KDB산업은행, 미국계 사모펀드(PEF) 서버러스 프론티어와 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결한다.



이번 MOU는 이날 예정된 한·미 정상회담 개최에 맞춰 마련됐다. HD현대는 이번 MOU를 시작으로 건조, 기술 지원, 인력양성 등 미국과의 조선업 협력을 본격화할 예정이다.



서버러스 프론티어는 필리핀 수빅 조선소를 보유하고 있는 곳이다. HD한국조선해양은 지난해 5월 해상풍력 하부 구조물과 선박 블록 제작, 유지보수(MRO) 사업을 위해 수빅 조선소 일부 독(건조공간)을 임대한 바 있다.



HD현대는 수빅 조선소 내 건조 및 미국 함정 유지·보수·정비(MRO)도 추진할 예정이다.



HD현대가 미국 현지 조선소 투자를 발표할지도 관심사다.



HD현대는 올해 미국 최대 방산 조선사인 헌팅턴 잉걸스와 ‘선박 생산성 향상과 첨단 조선 기술 협력을 위한 양해각서’를 맺었고, 에디슨 슈에스트 오프쇼어(ECO)와 ‘미국 상선 건조를 위한 전략적·포괄적 파트너십’을 체결하는 등 미국 조선업계와 협력을 강화하고 있다. 양국 조선업 인력 양성 등을 위해 서울대 및 미국 미시간대, 매사추세츠공과대(MIT) 교수진 40여명이 참여한 ‘한·미 조선협력 전문가 포럼’도 발족했다.



HD현대는 지난 6일 미 해군 7함대 소속 4만1000t급 화물보급함 ‘USNS 앨런 셰퍼드함’의 정기 정비 사업을 수주하며 마스가 발표 후 첫 성과를 내기도 했다.

김희정 기자 hee@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]