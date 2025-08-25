경북문화관광공사, 美서 APEC 개최지 "경북 매력 널리 알렸다"

경북문화관광공사는 지난 23~24일 양일간 미국 버지니아주 Tysons Corener Center에서 열린 '2025 미국 워싱턴 D.C. K-관광 로드쇼'에 참가해 미주 관광객 유치를 위한 홍보 마케팅 활동을 펼쳤다고 25일 밝혔다.

경북문화관광공사가 미국 버지니아주에서 열린 '2025 미국 워싱턴 D.C. K-관광 로드쇼'에서 현지인들을 대상으로 홍보 활동을 펼치고 있다. 공사 제공

한국관광공사가 주최한 이번 행사는 최근 높아지고 있는 K-컬처 열풍에 발맞춰 미국 현지의 잠재 관광객을 대상으로 방한관광 붐업을 조성하기 위해 마련했다.

경북도와 공사는 'Gyeongsangbukdo: Where Korea Lives'를 주제로 △세계인이 사랑한 K-드라마 촬영지 △유네스코 세계문화유산 △천혜의 자연경관 등 다양한 관광 자원을 소개하며 한국 속 진짜 한국을 경험할 수 있는 경북의 매력을 널리 알렸다.

특히 '2025 APEC 정상회의' 개최지로서 국제적 위상이 높아진 경주를 홍보하며, 세계인이 찾는 글로벌 MICE·관광 도시로서의 가능성을 부각하는데 힘을 쏟았다.

또 미국 동부 지역 주요 여행사를 대상으로 '경북 MICE 인센티브' 제도를 홍보하고, 재미교포 대상 고국관광 프로그램 운영 방안도 논의하는 등 실질적인 관광 교류 확대를 위한 기반을 마련했다.

이와 함께 공사는 경북 홍보 부스를 마련해 경북 시그니처 키링 만들기, 경북 명소 스크래치 엽서 제작, SNS 팔로우 이벤트 등 관람객이 직접 참여할 수 있는 체험형 프로그램을 운영해 호응을 얻었다.

김남일 공사 사장은 "앞으로도 K-컬처에 대한 미국 내 높은 관심과 APEC 정상회의 개최 효과를 활용해 경북의 글로벌 인지도를 높이고 글로벌 문화관광 허브로 성장하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

