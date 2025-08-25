전남교육청, 9월부터 교사인턴제 첫 도입

전남도교육청은 오는 9월부터 초등 신규교사의 안정적인 교직 적응과 전문성 강화를 위해 ‘전남교사인턴제’를 운영한다고 25일 밝혔다.

전남교육청 전경. 전남교육청 제공

올해 초등교사 임용시험에 합격한 신규 발령 대기자 중 참여를 신청한 18명을 선정해 교사인턴제 참여 희망 학교 가운데 희망 지역, 출퇴근 여건, 운영학교 선정 순위 등을 고려해 학교당 1명씩 배치했다.

수습교사로도 불리는 이들은 오는 9월 1일부터 2026년 2월 28일까지 6개월 동안 인턴교사로 근무한다. 학교는 인턴교사 역량 강화 프로그램 운영 계획을 수립하고, 교감·수석교사·고경력 교사 등으로 멘토링 체계를 구성해 인턴교사를 지원한다.

멘토링은 수업 지도뿐 아니라 학급 경영, 학부모 소통, 행정업무까지 포함해 실질적인 업무 경험을 제공한다. 인턴교사는 1수업 2교사제로 시작해 점차 역할을 확대하며, 적절한 범위 내에서 단독 수업도 할 예정이다.

교수학습·생활지도·행정업무 등 학교 교육활동 전반을 경험하고 교직 경력을 인정받아 공무원보수규정에 따른 급여도 지급받는다.

도교육청은 교직 초기에 불안감을 겪는 교사들을 인턴제를 통해 체계적으로 지원하고 그들이 학생 지도에 전념할 수 있는 환경도 조성할 계획이다.

김병남 전남교육청 유초등교육과장은 “신규교사의 안정적 정착은 학교 교육의 질 향상과 지역 교육공동체 전반에 긍정적인 효과를 가져올 것”이라며 “임용 초기 교사가 겪는 교직 적응의 어려움을 줄이고 다양한 학교 현장 경험을 통해 교사로서의 전문성을 체계적으로 키우도록 돕겠다”고 말했다.

무안=김선덕기자 sdkim@segye.com

