李 “강 깊다 원망 말고 건너야”… 남북 신뢰회복 지속 추진 의지 [한· 미 정상회담]

이재명 대통령이 남북관계 개선을 ‘건너야 할 강’에 비유하면서도 이를 위한 한반도 안팎의 환경이 매우 좋지 않다고 강조한 것은 당장의 성과를 기대하기보다는 장기적 관점에서 남북 신뢰회복 조치를 꾸준히 추진하겠다는 의지를 드러낸 것으로 풀이된다.

이 대통령은 24일(현지시간) 일본 하네다공항을 떠나 미국 워싱턴으로 향하는 공군 1호기 안에서 진행한 간담회에서 최근의 남북관계에 대해 2018년의 ‘해빙’ 분위기와는 완전히 다르고 훨씬 나쁜 상황이라고 진단했다. 그는 남북간 불신과 적대감이 깊어졌고, 북한의 핵·미사일 능력이 2018년과는 비교할 수 없을 만큼 고도화됐다고 지적했다. 주변국 관계 악화와 국제사회 전반의 ‘자국 우선주의’ 기류 역시 남북관계를 더욱 어렵게 만드는 요인으로 꼽았다. 중국·러시아와의 관계가 악화한 점을 언급한 것으로 보인다.

이 대통령은 그러면서도 “한반도 비핵화 또는 한반도의 평화와 안정을 위한 대화, 소통, 협력의 필요성은 변함이 없다”며 “어쩌면 상황이 나빠진 만큼 필요성은 훨씬 더 커졌다”고 말했다. 최근 김여정 북한 노동당 부부장이 ‘이재명은 역사의 흐름을 바꾸어 놓을 위인이 아니다’라고 자신의 실명을 거론하며 비판한 데 대해서는 “일부 표현에 너무 연연할 필요가 없다. 큰 흐름 중에 돌출 부분 정도라고 생각한다”고 했다.

이 대통령은 북한 측의 반응에 대해 “제가 어떻게 한다고 해서 바꿀 수 있는 게 아니다. 그냥 내가 통제할 수 없는 외부 상황인 것”이라며 “자연의 일부”에 빗댔다. 이 대통령은 “왜 이 강이 넓고 깊으냐고 원망한들 아무 의미가 없다. 그냥 우리는 강을 건너야 한다”며 “김 부부장이든 김정은 위원장이든 그들의 입장이 있을 테니, 그 입장을 고려해 우리가 지향하는 바대로 강력한 국방력과 억제력을 기반으로 대화하고 소통해 군사적 충돌 위협을 최소화하고 한반도의 평화와 안정을 최대한 확보해 경제 안정도 누리고 국민 불안도 줄이고 충돌 위험성도 줄이면 대한민국 국익에 부합하는 것 아니겠나”라고 말했다.

당장의 성과가 나지 않더라도 긴 호흡으로 남북 신뢰회복을 위한 조치를 일관되게 추진하겠다는 의지를 드러낸 것으로 풀이된다. 이 대통령은 한반도의 평화와 안정을 확보하기 위해서는 각고의 노력이 불가피하며, 이를 위해 주변국 설득에도 총력을 기울이겠다는 입장을 밝혔다. 과거처럼 방치하거나 즉흥적으로 대응해서는 현 상황을 돌파할 수 없다는 점도 분명히 했다. 이 대통령은 광복절 경축사를 통해서도 “신뢰를 회복하고, 단절된 대화를 복원하는 길에 북측이 화답하기를 인내하며 기대하겠다”며 ‘인내’를 언급한 바 있다.

이 대통령은 한반도 비핵화가 진보·보수를 막론하고 일관되게 유지해 온 기본원칙이라는 점을 강조했다. 그는 “북한의 완전한 비핵화라는 게 한반도의 평화와 안정, 그리고 우리 동북아시아, 아시아, 나아가서는 세계 평화를 위해서 가야 할 길”이라고 강조했다. 그러면서도 1단계 핵·미사일 동결, 2단계 축소, 3단계 비핵화의 단계적 북핵 접근법이 현실적이라고 했다.

이 대통령은 “이게(비핵화) 당장 일거에 실현 가능한 목표냐, 그게 비현실적이란 건 누구나 다 인정하지 않느냐”라면서 “그래서 일단 (추가적인 핵 무력 증강을) 멈추고, 축소하고, 종국에 가서는 비핵화하는 게 맞겠다는 게 제 바람이었는데, 이것은 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 위원장이 만나서 한 합의의 핵심적 내용”이라고 했다. 2018년 북·미 싱가포르 합의를 거론한 것으로 보인다.

