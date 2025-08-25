벤츠 한성자동차, ‘썸머 페스타 프로모션’ 진행…방문만 해도 사은품

한성자동차 썸머 페스타 프로모션. 사진=한성자동차 제공

메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차(대표 김마르코)가 올 여름 고객 감사의 의미로 ‘썸머 페스타 프로모션’을 실시한다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 오늘 29일까지 전국 한성자동차 전시장에서 진행되며, 방문 고객과 계약 고객을 대상으로 다양한 경품과 사은품이 제공된다.

먼저, 방문 상담 후 프로모션에 참여한 고객에게는 메르세데스-벤츠 보스턴백을 사은품으로 증정하며(조기 소진 시 종료), 전 차종 계약 후 8월 29일까지 차량 인도 시 메르세데스-벤츠 트롤리백을 받을 수 있다.

이와 함께, 같은 고객을 대상(차량 인도까지 완료한 고객)으로 추첨을 통해 ▲리모와 캐리어(1명) ▲대한항공 기프트카드 100만원권 (3명) ▲신세계백화점 상품권 30만원권(5명) 등의 경품이 제공된다.

한성자동차는 이번 프로모션을 통해 고객에게 여름의 막바지를 특별하게 즐길 수 있는 경험을 제공하는 동시에, 차량 구매와 브랜드 경험을 아우르는 차별화된 가치를 전달할 예정이다.

김마르코 한성자동차 대표는 “앞으로도 계절별 특성을 반영한 다양한 프로모션과 프로그램을 통해 고객 만족도를 높이고, 신뢰받는 프리미엄 자동차 파트너로서의 가치를 이어가겠다”고 말했다.

이동준 기자 blondie@segye.com

