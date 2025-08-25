[포토] 신은수 '순백의 여신'

배우 신은수가 25일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 영화 '고백의 역사' 제작발표회에 참석하고 있다.

‘고백의 역사’​는 1998년, 열아홉 소녀 박세리가 일생일대의 고백을 앞두고 평생의 콤플렉스인 악성 곱슬머리를 펴기 위한 작전을 계획하던 중 전학생 한윤석과 얽히며 벌어지는 청춘 로맨스다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

