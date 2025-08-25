‘경북 대학생 규제 혁신 경진대회’ 개최… 상금 500만원

경북도가 도내 대학 재학생과 휴학생을 대상으로 11월22일까지 ‘경북 대학생 규제혁신 경진대회’를 연다. 이 대회는 불합리한 규제의 개선안을 제안하는 참여형 규제 혁신 사업이다.

대회 주제는 ‘지역 현안 해결 및 지역 균형발전에 이바지할 수 있는 전 분야에 대한 규제개선’이다. 법령과 조례 등 자유롭게 의견을 낼 수 있다.

올해 대회는 기존의 규제개선 아이디어 공모전을 전면 개편해 규제 개선에 관심이 있는 대학생이라면 누구나 참여 가능한 규제전문가 특강을 제공한다. 서면 심사를 통과한 제안은 도에서 선정한 전문가 매칭을 통해 아이디어를 정책화할 수 있도록 컨설팅 한다. 도는 총상금 500만원 투입해 4개의 수상작을 선정한다. 결과는 11월 말에 발표한다.

양금희 도 경제부지사는 “대회는 실제 지역에 거주하는 대학생을 통해 도를 변화시킬 양질의 아이디어를 발굴하는 것에 목적이 있다”며 “참신한 아이디어는 행정 현장에서 구현할 수 있도록 적극 지원할 예정이므로 많은 참여를 바란다”고 말했다.

안동=배소영 기자 soso@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]