DL건설, 한수원 ‘홍천양수발전소 건설사업’ 수주

DL건설은 한국수력원자력에서 발주한 ‘홍천양수발전소 1·2호기 토건공사’를 수주했다고 25일 밝혔다.

홍천양수발전소 조감도. DL건설

이번 사업에서 DL건설은 대우건설 컨소시엄(대우건설·DL건설·효성)으로 참여했다. 이 중 DL건설의 지분은 30%로, 수주 금액은 약 1846억원이다.

‘홍천양수발전소 건설사업’은 강원 홍천군 화촌면 풍천리 일원에 추진되는 대규모 국책사업이다. 총 시설용량 600메가와트(MW)의 순양수식 발전소를 건설하는 프로젝트로, 2032년 12월 준공 예정이다.

사업 범위에는 상·하부댐 건설을 비롯해 지하 발전소, 발전수로, 각종 터널, 상부지 진입도로 등이 포함된다. 주요 구조물은 상부댐(높이 92.4m·길이 564.2m), 하부댐(높이 66.5m·길이 320.0m), 발전수로와 지하 발전소 1식으로 구성된다.

DL건설 관계자는 “이번 사업은 재생에너지 확대와 전력망 안정화를 동시에 달성할 수 있는 중요한 국책 프로젝트”라며, “DL건설은 컨소시엄의 구성원으로서 안전을 최우선 가치로 두고 공사를 차질 없이 수행해, 국가 에너지 인프라 확충에 기여하겠다”고 밝혔다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]