이선빈, 이광수와 8년 장기 연애 비결 공개 "개그 코드 잘 맞아"

이선빈이 연인이자 동료 배우 이광수와의 장기연애 비결을 밝혔다.

24일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 이선빈이 출연해 재미를 더했다.

사진=SBS '미운 우리 새끼' 캡처

이날 MC 신동엽은 이선빈을 소개하며 "이광수 씨랑 8년째 공개 연애 중, 너무 예쁘게 잘 만나고 있다"고 설명했다. 그러면서 장기 연애 비결을 묻자 이선빈은 "8년이나 되다 보니까 이런 걸 물어보시는 분들이 많다"고 말문을 연 뒤 "결국에는 본인의 성향과 맞거나 코드가 맞는 게 제일 중요, 개그 코드라든지 식성도 그럴 수 있고 이런 게 잘 맞으면 노력하지 않아도 장기 연애할 수 있는 것 같다"고 설명했다.

이광수와 어떤 코드가 잘 맞냐는 질문에 이선빈은 "저는 개그 코드가 잘 맞는다, 둘 다 장난꾸러기라는 이야기를 많이 듣는다"고 말했다. 그러면서 "저를 작품 안에서 겪어보신 분들은 (이광수와) 인연이 있으시면 '왜 둘이 만나는지 알겠다'라는 말을 듣는다"고 말하며 "그런 걸 보면 분위기라든지 재밌는 걸 좋아하고 장난꾸러기 같은 부분이 잘 맞나 보다"라고 덧붙였다. 이에 패널들은 부럽다는 반응을 보였다.

