대구 거리 곳곳 가을맞이 공연 펼친다

‘2025 판타지아대구페스타’ 가을축제가 9월과 10월에 대구 일원에서 열린다.



24일 대구시에 따르면 판타지아대구페스타는 대구의 축제 통합 브랜드로 봄과 가을 연 2회 열린다. 가을 축제는 ‘별의 노래(Symphony of Star)’를 슬로건으로 음악, 연극, 무용, 시각예술, 미디어아트 등 총 15개의 행사와 다채로운 연계 프로그램으로 준비했다.



대구국제오페라축제는 9월 26일부터 11월 8일까지 ‘영원’을 주제로 대구오페라하우스에서 개최된다. 이번 축제에서는 개막작 ‘일 트로바토레’를 시작으로 세계 정상급 성악가와 오케스트라가 함께하는 웅장한 무대가 이어진다. 9월 19일부터 11월 19일까지 열리는 월드오케스트라페스티벌에서는 조슈아 벨과 NDR 엘프필하모니, 손민수와 슬로베니안 필하모닉 등 세계적인 연주자와 오케스트라가 총 17회 공연한다.



9월 25일부터 28일까지 김광석길 야외콘서트홀에서 열리는 대구포크페스티벌에는 국내외 포크 아티스트들이 감성적인 무대를 선보인다. 대구국제힐링공연예술제는 10월 8일부터 15일까지 대구문화예술회관과 도심 소극장에서 열린다. 가족극, 스릴러 등 다양한 분야 연극공연과 무용, 퍼포먼스 등 다채로운 공연으로 진행된다. 대구예술제는 9월 29일부터 10월 5일까지 코오롱야외음악당에서 연극, 무용 등 공연과 전시행사 등으로 펼쳐진다.



올해 4회째인 ‘2025 대구콘텐츠페어’는 9월 26일부터 27일까지 엑스코에서 열린다. 게임, 웹툰, 애니메이션, 캐릭터 등 급성장 중인 한국 콘텐츠를 한자리에서 만날 수 있는 콘텐츠 종합전시회로 기업에는 사업 기회, 시민·학생에게는 체험 기회를 제공한다. 대구 중심 거리인 동성로에서는 9월 25일부터 27일까지, 10월 2일부터 4일까지 청년, 시민, 상인이 함께 만드는 동성로청년버스킹 ‘프리즘 2025’가 마련된다. 이재성 시 문화체육관광국장은 “판타지아대구페스타 가을축제를 통해 시민에게 문화 향유 기회를 제공하고 세대와 지역을 아우르는 소통의 장이 되기를 기대한다”고 말했다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

