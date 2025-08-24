다음 주 더 내려간다…주유소 기름값, 당분간 ‘하향 안정세’

24일 서울의 한 주유소에 휘발유와 경유 가격이 게시되어 있다. 뉴시스

이번 주 국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 2주 연속 하락한 것으로 나타났다.

기름값은 당분간 하양 안정세를 보일 전망이다.

앞선 23일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 8월 셋째 주(17∼21일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 3.1원 내린 1665.1원이었다.

지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주 대비 5.5원 하락한 1730.7원, 가격이 가장 낮은 울산은 3.2원 내린 1633.4원으로 각각 집계됐다.

상표별 가격은 SK에너지 주유소가 L당 평균 1674.8원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1635.5원으로 가장 낮았다.

경유 평균 판매 가격은 전주 대비 2.7원 내린 1535.5원을 기록했다.

대한석유협회 관계자는 “국제유가 추이를 볼 때 당분간 주유소 기름값은 하향 안정세를 보일 것으로 보인다"며 "특히 휘발유보다 경유의 하락 폭이 더 클 것”이라고 전망했다.

한편 이번 주 국제유가는 러시아·우크라이나 종전 협상 차질 우려에 대한 부각과 트럼프 행정부의 연방준비제도(Fed·연준)에 대한 금리 인하 압박 등으로 상승했다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 0.6달러 오른 68.6달러였다. 국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

이동준 기자 blondie@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]