고령층 10명 중 6명 “디지털 기기 사용 어려워”…교육 확대 시급

최근 스마트폰과 키오스크 등 디지털 기기가 빠르게 보급되면서 고령층의 ‘디지털 소외’ 문제가 사회적 과제로 떠오르고 있다.

실제로 국내 고령층 10명 중 6명은 일상에서 디지털 기술을 활용하지 못해 불편을 겪고 있다. 문제 발생 시 해결을 포기하는 경우도 적지 않은 것으로 조사됐다.

24일 HP코리아가 발표한 ‘국내 고령층 디지털 문해력 현황’ 조사에 따르면 수도권에 거주하는 만 60~79세 고령층 400명 가운데 65%가 ‘디지털 기술 미숙으로 일상생활에 불편을 겪은 경험이 있다’고 답했다.

또한 81%는 디지털 서비스 이용 과정에서 주변의 도움을 받아본 적이 있다고 했으며, 28%는 문제 발생 시 결국 해결하지 못한 채 포기한다고 응답했다. 특히 63%는 ‘도움이 필요할 때 주변에 요청하는 것이 눈치 보이거나 부담스럽다’고 말해 디지털 격차가 단순한 기술 문제가 아니라 사회적 고립감으로 이어질 수 있음을 보여준다.

전문가들은 이를 ‘고령층 디지털 리터러시 교육’ 필요성의 방증으로 보고 있다. 그러나 현재 디지털 교육을 실제로 받아본 경험이 있다는 응답은 7%에 그쳤다. 반면 ‘교육이 필요하다’고 인식하는 비중은 59%로 크게 높아 수요와 공급의 격차가 뚜렷하게 드러났다.

고령층이 특히 교육을 원한 분야는 △금융 거래(38%) △키오스크 이용(31%) △상품·서비스 구매(27%) 순으로 나타났다. 이는 은행 창구 축소와 무인점포 확산 등 디지털 환경 변화 속에서 생활 밀착형 영역에서의 불편이 크다는 점을 보여준다.

전문가들은 “디지털 소외는 단순한 불편을 넘어 사회적 불평등을 심화시킬 수 있다”며 “고령층 맞춤형 디지털 교육을 체계적으로 지원할 필요가 있다”고 지적했다.

