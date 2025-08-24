유통업계, 가을맞이 행사 ‘풍성’…국내 첫 팝업부터 명품 전시까지

무더위가 계속되고 있지만 유통업계는 한발 앞서 가을맞이 준비에 나섰다. 국내 첫선을 보이는 브랜드부터 트렌디한 패션·식음료 콘텐츠까지 전국 주요 백화점에서는 다채로운 팝업스토어와 기획전을 선보이고 있다.

롯데백화점 제공

24일 유통업계에 따르면 롯데백화점 본점 7층에서는 미국 프리미엄 키즈 브랜드 ‘미샤앤퍼프(Misha & Puff)’ 국내 첫 팝업스토어가 오는 12월 4일까지 운영된다. 이번 팝업에서는 한국 익스클루시브 컬렉션 14종을 한정 수량으로 단독 판매하며, 전 구매 고객에게는 에코백과 엽서를 증정한다. 또한 당일 50만원 이상 구매 고객에게는 ‘실 세트’와 브랜드 북을 추가로 제공한다.

같은 지하 1층 식품관에서는 오는 28일까지 일본 유명 파티시에 ‘고야마 스스무’의 디저트 팝업이 진행된다. 케이크 3종, 디저트 7종, 베이커리 5종 등 총 15종의 메뉴를 선보이며, ‘고야마 스페셜 롤 케이크’는 이번 팝업에서만 만나볼 수 있는 시그니처 메뉴다.

잠실 롯데월드몰 지하 1층에서는 31일까지 감성 아이스크림 브랜드 ‘요아정’의 팝업스토어가 운영된다. 요아정이 직접 추천하는 블렌딩 아이스크림과 토핑 조합으로 여름의 끝자락을 달콤하게 장식한다.

신세계백화점 강남점은 인기 메이크업 브랜드 나스(NARS)의 신상품 ‘더 멀티플(The Multiple)’ 출시를 기념해 24일까지 팝업을 연다. 지난 8월 1일 공식 리뉴얼 이후 품절 대란을 이어가고 있는 제품으로, 간편한 5분 메이크업이 가능한 ‘퀵 모노크롬 룩’ 기획 세트를 오직 팝업에서만 만나볼 수 있다.

현대백화점 무역센터점은 31일까지 4층 행사장에서 리빙 편집숍 ‘드로터스’의 팝업스토어를 열며, 판교점은 24일까지 지하 1층 대행사장에서 ‘2025 F/W 해외패션대전’을 통해 이자벨 마랑 등 럭셔리 브랜드 패션 상품을 최대 70% 할인된 가격에 선보인다.

갤러리아백화점 명품관은 이날까지 ‘JUST ARRIVED’ 기획전을 진행 중이다. 특히 23개 하이엔드 브랜드가 참여한 스포츠 테마의 하이 주얼리·워치 스페셜 전시가 눈길을 끈다. 총 100억 원 규모의 마스터피스 컬렉션이 일반 고객에게 공개된다.

이 밖에도 다양한 패션·라이프스타일 브랜드가 팝업 형태로 소비자와의 접점을 넓히고 있다. 이탈리아 명품 브랜드 ‘키톤’ 여성 팝업, 향수 브랜드 로에베 퍼퓸, 언더 더 파고라, 주얼리 브랜드 EGNA(이지나), 프리미엄 캐시미어 라인의 PCM 스퀘어 등이 참여 중이다. 신규 브랜드인 ‘세컨드 스튜디오’, ‘No Idea X G.STREET 494 HOMME’도 팝업스토어를 통해 국내 고객과 첫 만남을 갖는다.

김현주 기자 hjk@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]