서해안 꽃게 금어기 해제…대형마트 ‘가을 햇꽃게 초저가 경쟁’ 본격화

서해안 꽃게 금어기가 해제되면서 대형마트들이 일제히 ‘가을 햇꽃게’ 초저가 경쟁에 돌입했다. 각 업체는 역대 최대 규모의 물량을 사전 확보하고, 10년 만의 최저가를 앞세운 대대적인 할인 행사를 벌이며 소비자 잡기에 나섰다.

24일 업계에 따르면 이마트는 이날까지 가을 햇꽃게를 100g당 760원(신세계포인트 적립 시)에 판매한다. 이는 2015년 이후 가장 낮은 가격으로, 이마트는 “최근 10년간 최저가”라고 강조했다. 2010년 대형마트들이 꽃게 판촉을 본격화했던 당시에도 100g당 800원 후반대 가격이 일반적이었다.

이번 초저가 행사는 이마트가 약 50척의 꽃게 어선과 직거래 네트워크를 구축하며 가능해졌다. 이를 통해 원가를 절감하고 대량 기획 물량 확보까지 이뤘다는 설명이다. 이마트는 트레이더스, 에브리데이와 함께 28일까지 최대 40% 할인 행사도 진행한다.

홈플러스는 가을 햇꽃게 특가 행사를 통해 고객들의 장바구니 부담을 줄인다는 계획이다. 당초 100g당 790원으로 책정했던 ‘빙장 햇꽃게’는 추가 인하돼, 오는 24일까지 오프라인 매장 한정으로 100g당 780원에 판매된다. 이는 2015년 햇꽃게 가격(980원) 대비 200원 낮은 수준이다.

온라인 단독 혜택도 마련했다. 25일부터 27일까지 홈플러스 온라인몰에서는 ‘냉수마찰 기절꽃게(100g)’를 최종 혜택가 약 905원에 구매할 수 있다. 이 외에도 오는 27일까지 ‘냉수마찰 기절꽃게(100g)’를 전 채널에서 1,090원에 판매한다.

상품 구성도 다양화했다. ‘빙장 햇꽃게’는 얼음 보관 방식으로 신선도를 높였고, ‘냉수마찰 기절꽃게’는 톱밥 포장과 냉수 기절 방식으로 생장 환경을 재현했다. 두 상품 모두 서해안 산지에서 직송 체계로 공급된다.

롯데마트는 오는 27일까지, 올해 첫 어획한 서해안 햇꽃게(100g)를 행사카드 결제 시 20% 할인된 992원에 판매한다.

신선도 유지에도 공을 들였다. 조업 직후 꽃게를 5도 이하 냉수에 담가 기절시킨 후, 모래톱과 유사한 환경에서 보관해 전국 매장에 직송하는 방식이다.

꽃게 주산지인 부안 격포항과 태안 신진도항 소재 40여 척의 선단과 사전 계약을 체결했고, 선별·포장을 담당하는 전문 패킹장 8곳과 협업해 시즌 내내 안정적인 공급을 이어간다는 계획이다.

쿠팡 로켓프레시는 다음달 1일까지 ‘가을 꽃게 기획전’을 열고 본격적인 판매에 나섰다. 지난해 완판 기록을 세운 기획전의 성공에 힘입어, 올해는 신진도, 격포, 법성포, 신안, 진도 등 5개 산지 직송 지역을 운영하며 매입 물량도 전년 대비 약 2배 확대했다.

주요 판매 상품은 △피시원 신진도 산지직송 이력추적 햇꽃게 3kg △서해안 일품 햇꽃게 3kg △어부심 서해안 햇꽃게 2kg 등이다. 24일까지는 카드 할인 적용 시 100g당 760원, 이후 25일부터 다음달 1일까지는 990원에 판매된다.

특히 ‘피시원 햇꽃게’는 QR코드 기반 이력 추적 시스템을 통해 소비자가 생산지·포장일자·생산자 정보까지 실시간 확인할 수 있도록 했다.

유통업계 관계자는 “꽃게 금어기 해제와 산지 공급 확대로 올해 가을은 소비자들이 더 저렴하게 꽃게를 즐길 수 있는 기회”라며 “유통업체 간 경쟁이 치열해질수록 소비자 선택의 폭도 넓어질 것”이라고 전망했다.

