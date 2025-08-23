중구, 외국인 명예통장 생긴다…“지역사회 가교 역할” [지금 우리 동네는]

서울 중구가 외국인 주민과의 소통을 강화하기 위해 ‘외국인주민 명예통장’을 모집한다.

중구는 8월 말까지 15개 동별로 3명 내외의 외국인 주민 명예통장을 선발한다고 22일 밝혔다.

중구에 따르면 관내 인구 약 11만 명 중 외국인 주민은 1만695명으로 전체의 9%에 달한다. 서울시 자치구 중 외국인 비율 1위다. 이에 구는 구청과 외국인 주민의 가교 역할을 해 줄 외국인 명예통장 모집에 나서게 됐다고 설명했다.

‘외국인주민 명예통장’은 해당 동에 거주하거나 생활하는 등록 외국인 중, 한국어 소통이 가능한 주민을 공개 모집해 선발한다. 임기는 2년이다. 선발 과정에서는 국적의 다양성을 고려하고, 3년 이상 장기 거주자나 가정을 이룬 정주 외국인을 우선한다. 외국인 사회 내부의 신뢰와 대표성을 강화하는 한편, 지역사회와의 연결도 한층 긴밀히 하는데 주안점을 둔다.

선발된 명예통장은 △외국인 대상 정책 제안 및 건의사항 전달 △외국인에게 요긴한 생활정보와 구정 소식 홍보 △외국인 주민 인적자원 발굴 및 공동체 활성화 △지역사회 봉사활동 참여 등 폭넓은 역할을 수행한다.

구는 위촉된 명예통장을 대상으로 9월말 오리엔테이션을 진행하고, 다양한 사회활동 및 문화교류 기회를 제공할 방침이다. 또 ‘중구 거주외국인 지원에 관한 조례’ 를 개정해 외국인주민 지원 관련 유공자 표창 등의 지원 근거를 마련할 예정이다.

구는 올해 1월 서울시 자치구 중 최초로 외국인지원 전담팀을 신설하는 등 지원 체계를 마련해 가고 있다. 김길성 중구청장은 “명예통장을 중심으로 외국인 주민이 지역에 뿌리내리고 내국인 주민과 조화롭게 살아갈 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다”고 말했다.

이병훈 기자 bhoon@segye.com

