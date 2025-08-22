“미국을 다시 건강하게”‥ 트럼프 장관들, 10분내 ‘턱걸이 50개’ 챌린지

도널드 트럼프 미국 행정부 장관들이 10분 안에 팔굽혀펴기(푸시업) 100개, 턱걸이 50개를 하는 챌린지에 나서 눈길을 끌고 있다.

미국의 로버트 F. 케네디 주니어 보건복지부 장관과 피트 헤그세스 국방부 장관이 2025년 8월 13일(현지시간) 국방부 체육관에서 턱걸이를 하고 있다. 美 국방부 제공

피트 헤그세스 미 국방장관과 로버트 케네디 주니어 보건복지부 장관은 지난 18일(현지 시간) 미 국방부 체력단련실에서 이른바 ‘피트와 바비(케네디 장관 애칭) 챌린지’에 나섰다.

헤그세스 장관은 도전에 앞서 “미국을 다시 건강하게 만들기 위함”이라고 말했고, 챌린지를 처음 제안한 케네디 장관은 “미국 젊은이들이 이 챌린지를 하도록 독려한다”고 말했다.

헤그세스 장관은 5분25초 만에, 케네디 장관은 5분48초 만에 도전을 완료했다. 군인 출신 방송진행자였던 헤그세스 장관은 취임 직후에도 미군 병사들과 러닝, 푸시업, 데드리프트 등 함께 신체훈련을 하는 모습을 보인 바 있다. 70세가 넘은 케네디 장관도 꾸준한 몸관리로 유명하다.

이날 챌린지에는 미군 장병들도 함께했는데, 해병대 소속 다콴 혜 병장이 2분43초로 최고 기록을 세웠다.

헤그세스 장관 등은 이번 행사가 일회성으로 그치지 않도록 다른 장관들의 참여도 독려하고 나섰다.

실제 션 더피 교통부 장관은 폭스 뉴스 진행자 윌 케인과 함께 전날 도전에 나섰다. 더피 장관은 12분25초 만에 챌린지를 완료했다.

