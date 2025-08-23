청중과의 벽 허물고 소통하는 전략은

백악관 말하기 수업/ 테리 수플랫/ 정지현 옮김/ 현대지성/ 1만9900원

“제 아버지는 케냐의 작은 마을에서 태어나 어릴 적 염소를 몰고 초라한 양철 지붕의 판잣집 학교에서 공부했습니다. 어머니는 케냐 반대편 캔자스의 작은 마을에서 태어나 자랐습니다. 두 분은 제게 ‘축복 받은 자’라는 뜻의 아프리카식 이름, 버락이라는 이름을 지어주셨습니다.”

테리 수플랫/ 정지현 옮김/ 현대지성/ 1만9900원

2004년 미국 보스턴 민주당 전당대회에서 버락 오바마 대선후보는 지극히 개인적인 이야기로 기조연설을 시작했다. 어려운 단어나 통계 대신 개인사가 담긴 첫 문장을 통해 청중과의 벽을 허물고 소통하는 전략이다. 책에는 오바마 전 대통령 임기 8년 내내 연설비서관을 지내며 3477건의 연설물과 성명을 쓴 저자의 비법이 담겼다. 강렬한 인상을 남기는 첫 문장 설계법부터 사소한 경험을 탁월한 메시지로 바꾸는 스토리텔링 공식도 흥미롭다. 저자와 오바마 전 대통령이 백악관에서 사용한 말하기 기술은 정치인이나 기업인 같은 리더에게만 적용되지 않는다. 저자가 알려주는 생성형 인공지능(AI)을 활용한 연설문 작성 팁은 우리도 당장 써볼 수 있다.

박세준 기자 3jun@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]