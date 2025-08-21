돌아오는 전공의, 이젠 '수련 환경' 개선 논의…"새로운 접근 필요"

전공의 하반기 모집이 진행되고 있는 가운데 정부와 의료계가 전공의 수련 환경 개선을 위한 논의를 본격화했다.

이형훈 보건복지부 2차관은 21일 오후 서울 중구 T타워에서 열린 전공의 수련협의체 제4차 회의 모두발언을 통해 "우리 협의체는 지난 세 차례 회의를 통해 9월 하반기 모집에 대해 논의했다"며 "앞으로는 전공의 복귀 이후 수련 환경 개선과 수련 질 향상을 위한 방안을 중심으로 논의해 의료 현장의 어려움을 해소해야 하는 과제가 있다"고 말했다.

이 차관은 "지난 1년 반 동안 전공의가 부재한 상황 속에 병원 및 의료현장에 많은 변화가 있었다"며 "새로운 의료환경에 맞는 수련 체계를 세워야 한다"고 했다.

그러면서 "병원별, 지역별, 과목별 (전공의들이) 처한 현실이 다르기에 수련 시간 단축, 국가 책임 강화 등 여러 측면에서 새로운 접근이 필요하다"고 말했다.

이어 "현재 진행 중인 수련 근무시간 단축, 다기관 협력 수련 시범사업 등을 바탕으로 지도 전문의 지원 등 국가의 뒷받침도 확대하겠다"며 "수련협의체에서 수련환경에 대해 긴밀한 논의가 이뤄지길 기대한다"고 말했다.

이날 회의엔 이 차관 외 김국일 복지부 보건의료정책관, 유희철 수련환경평가위원장, 조병기 대한수련병원협의회 총무이사, 한성존 대한전공의협의회 비상대책위원장, 김동건 대한전공의협의회 비대위원 등이 참석했다.

이날 회의에선 국회에서 발의한 전공의 수련 환경 개선을 위한 법안 등이 중점적으로 논의될 것으로 보인다.

앞선 세 차례 수련협의체 논의 결과 정부는 전공의들이 이번 하반기 모집을 통해 복귀한다면 정원이 찼더라도 추가 선발이 가능하도록 사후 정원을 인정하기로 했다.

또 입영 시기도 수련 이후로 최대한 미루되 불가피하게 수련 도중 입대할 경우 사후 정원을 조정해 원래 수련하던 병원으로 돌아올 수 있도록 했다.

다만 이미 입대한 사직 전공의들의 자리 보장 여부에 대해선 추후 협의를 이어가기로 했다.

