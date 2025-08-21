버벌진트, 새 싱글 ‘리플레이’ 21일 발매…헤이즈 피처링 참여

버벌진트가 21일 새로운 싱글 앨범 ‘리플레이(Replay)’를 공개한다.

21일 소속사 브랜뉴뮤직에 따르면 지난 5일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널들을 통해 버벌진트의 새로운 음원 일부가 담긴 티저 영상을 공개한 바 있다.

이어 20일에는 앨범 커버를 공개했다. 앨범 커버에는 ‘Replay’라는 곡명이 반복되며 흐릿하게 번진 이미지 위에 자리 잡아, 기억 속 희미해진 감정을 암시하는 듯한 무드를 자아냈다.

이번에 공개하는 ‘리플레이’는 반복되는 기억 속에서 마주한 지워지지 않는 이별의 감정을 그린 곡이다.

버벌진트는 특유의 유려한 플로우와 라임으로 미니멀한 사운드가 돋보이는 힙합 비트 위에 감정의 결을 섬세하게 그려냈다.

특히 이번 곡에는 독보적인 음색과 감성으로 많은 사랑을 받고 있는 아티스트 헤이즈가 피처링으로 참여했다.

2015년 Mnet ‘언프리티 랩스타2’ 이후 버벌진트와 헤이즈가 처음으로 호흡을 맞춘 곡이다.

브랜뉴뮤직은 “담담하고 절제된 버벌진트의 랩과 헤이즈의 몽환적이고 섬세한 보컬이 어우러져 리스너들에게 깊은 여운을 남길 예정”이라고 전했다.

이복진 기자 bok@segye.com

