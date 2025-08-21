‘울퉁불퉁 덜커덩’… 세계유산 병산서원 드디어 편하게 간다

경북 안동시는 수십년간 비포장 상태로 남아 주민과 방문객의 불편을 초래해온 세계유산 병산서원 진입로 정비 공사가 국가유산청 심의를 통과했다고 21일 밝혔다.

시는 국가유산청 민속분과위원회 현상변경 심의 회의에 참석해 병산서원의 진입로 포장의 필요성을 강조했다. 그 결과 진입로 비포장 구간에 대한 포장과 정비공사 허가를 끌어냈다.

세계유산 병산서원. 안동시 제공

풍천 병산도로는 비포장도로였다. 먼지와 함께 비가 내리면 도로 파임과 배수로 막힘 등의 문제로 방문객 통행과 주민 생활에 불편을 겪은 구간이다. 시와 주민이 지속적으로 정비를 요구해 온 숙원사업으로 이번 허가를 통해 도로 정비가 본격적으로 추진된다.

정비 구간은 병산서원 앞 약 780m 구간이다. 도로포장과 배수로 정비가 이뤄진다. 시는 2019년부터 관련 절차를 밟아왔으며, 이번 현상변경 허가를 계기로 2026년 3월 착공에 들어갈 예정이다.

시는 공사 과정에서 발생할 수 있는 교통 혼란을 최소화하기 위해 통행 제한과 우회 도로 안내 등 대책을 마련하고 사전에 안내한다.

시 관계자는 “이번 허가는 병산서원을 찾는 방문객과 주민들이 오랫동안 기다려온 소식”이라며 “단순한 도로 정비가 아니라 세계유산 관리 기반을 강화하고 접근성을 높여 지역사회와 관광 활성화에도 크게 기여할 것”이라고 말했다.

안동=배소영 기자 soso@segye.com

