美 의약품 수입 줄었는데… 韓 수입국 첫 10위권 진입

지난 6월 미국의 월별 의약품 수입국 순위에서 한국이 사상 처음으로 10위를 기록한 것으로 나타났다.



20일 한국바이오협회 바이오경제연구센터와 유엔 무역통계데이터에 따르면 미국이 의약품을 수입하는 국가 가운데 한국은 6월 수입액 기준으로 10위에 올랐다. 올해 1월 13위에서 2월 14위, 3월 20위로 떨어졌다가 4월과 5월 나란히 12위를 차지한 뒤 6월 사상 처음으로 상위 10위권에 진입한 것이다.



센터는 보고서에서 “올해 관세 및 의약품 비축 등 영향으로 대부분 주요국의 미국 의약품 수출이 2분기부터 감소하고 있는 가운데 한국의 대미 의약품 수출은 꾸준히 증가하면서 미국 내 수입 비중이 증가하고 있다”고 진단했다. 지난해 연간 기준으로 한국의 순위는 16위였다. 센터는 “관세 파고 속 한국기업들의 저력이 서서히 빛을 내고 있다”고 했다.



미국은 전 세계에서 의약품을 가장 많이 수입하는 국가다. 지난해 기준 미국은 의약품 943억달러(약 132조원)를 수출하고 2126억달러를 수입해 약 1180억달러의 무역수지 적자를 기록했다. 올해 미국 월별 의약품 수입은 1분기까지 증가세를 보이다 4월 205억달러, 5월 190억달러, 6월 151억달러로 감소하고 있다.

이강진 기자 jin@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]