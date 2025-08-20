공효진, 사기 당했다…"나처럼 스트레스 결제하지 않길"

공효진 인스타그램 캡처

배우 공효진(45)이 해외 쇼핑몰에서 사기성 피해를 입었다며 직접 구매 후기와 함께 주의를 알렸다.

공효진은 20일 자신의 소셜미디어에 "린넨 투피스를 주문했는데 폴리 원피스를 열흘 만에 보내 놓고, 리턴 피(return fee·반품 수수료)도 내고 30일 안에 리턴이 안되면 환불도 안 한대. 바로 그냥 15% 환불해줄테니 돌려보내지 않아도 된다면서"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진에는 공효진이 주문했던 린넨 투피스 제품 상세 이미지와, 실제 배송된 옷이 나란히 비교되어 있다. 실물 제품은 온라인 상세 이미지와는 완전히 다른 형태였다.

공효진은 "너 가지면 안 되냐는데, 화내니까 자꾸 더 환불해주겠대요. 핀터레스트에 연결된 이런 사이트 주문은 주의하세요. 처음부터 이 제품이 없었던 거겠죠"라며 불쾌함을 토로했다.

그러면서 "혹시나 나처럼 스트레스를 결제하지 않길 바라는 마음에 글을 올린다"고 덧붙였다.

해당 쇼핑몰은 해외 기반의 온라인몰로, 환불·반품 조건이 까다롭고 고객 응대 역시 부실해 소비자 주의가 요구되는 유형이다.

공효진은 2022년 싱어송라이터 케빈오(35)와 결혼했다. 케빈오는 지난 6월17일 병장 만기 전역했다.

공효진은 올해 개봉 예정인 영화 '윗집 사람들'로 인사한다.

'윗집 사람들'은 층간 소음으로 만난 두 부부가 함께 저녁 식사를 하면서 벌어지는 소동극이다. 공효진은 배우 하정우와 호흡을 맞췄다.

