서대문구, 가족과 함께 하는 ‘가치가치 봉사단’ 모집

서대문구가 온 가족이 함께 봉사활동을 할 수 있는 ‘2025 가치가치 가족봉사단’을 모집한다고 19일 밝혔다.

‘가치가치’는 ‘가족이 같이 나누는 가치’란 뜻을 담고 있다. 세대 간 소통과 유대를 높이고 봉사의 즐거움을 누리자는 취지다.

2025 서대문구 가족봉사단 모집 포스터. 서대문구 제공

신청 대상은 서대문구에 거주하는 세대다. 희망 세대는 서대문구 홈페이지를 통해 이달 22일 오후 6시까지 신청할 수 있다.

선착순 50가정(150명 내외)이 참여 가능하며 이들은 봉사활동 실적을 인정받는다.

봉사단은 이달 30일 발대식을 가진 뒤, 천연 모기 기피제 만들기로 활동을 시작할 예정이다. 9월 13일에는 취약계층을 위한 한가위 선물 꾸러미 제작, 같은달 27일에는 환경정화를 위해 걷거나 가볍게 뛰면서 쓰레기를 줍는 플로깅 활동 등을 한다.

이성헌 구청장은 “가족이 함께 봉사하며 협동심과 지역공동체 정신을 높일 수 있는 이번 활동에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”며 “앞으로 가족 단위 자원봉사 문화 확산에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.

김세희 기자 saehee0127@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]