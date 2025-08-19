[포토] 임윤아 '반가운 손인사'

배우 임윤아가 19일 오후 서울 신도림 더 세인트 웨딩에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘폭군의 셰프’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

'폭군의 셰프'는 최고의 순간 과거로 타임슬립한 셰프가 최악의 폭군이자 절대 미각의 소유자인 왕을 만나며 벌어지는 서바이벌 판타지 로맨틱 코미디. 12부작으로 오는 23일 첫 방송.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

