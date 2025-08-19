[포토] 이병헌-손예진 '부부 호흡 기대하세요!'

배우 이병헌(사진 왼쪽)과 손예진이 19일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 ’어쩔 수가 없다’의 제작보고회에 참석해 대화를 나누고 있다.

영화 ’어쩔 수가 없다’는 모든 것이 만족스러웠던 회사원 만수가 갑작스러운 해고 이후 가족과 집을 지키기 위해 재취업 전쟁에 뛰어드는 이야기를 그린다.

