부산교육청, 8월 21일부터 ‘2026학년도 수능 응시원서’ 접수

부산시교육청은 이달 21일부터 다음달 5일까지 부산지역 고등학교와 5개 교육지원청에서 ‘2026학년도 대학수학능력시험 응시원서’를 접수한다고 19일 밝혔다.

접수 시간은 오전 9시~오후 5시까지이고, 토요일과 공휴일은 접수하지 않는다. 수험생은 반드시 접수 기간 내 원서를 접수해야 하며, 접수 기간이 지나면 원서 제출과 응시 영역 및 과목 변경은 불가하다.

수험생 편의 확대 및 대면 접수 최소화를 위한 수능원서 온라인 사전입력시스템이 전국에 전면 도입됨에 따라, 수험생은 온라인 사전입력 누리집에 본인의 응시 정보를 직접 입력하고 응시수수료를 납부할 수 있다. 다만, 수능 응시원서를 온라인으로 사전 입력한 뒤, 반드시 현장 접수처를 방문해 대리시험 방지를 위한 본인 확인 절차를 거쳐 접수증을 발급받아야 접수 절차가 완료된다.

온라인 사전입력 시스템 사용이 어렵거나 사용을 희망하지 않는 수험생은 현장 접수처를 방문(본인 확인을 위한 신분증과 여권규격 사진 등 지참)해 접수할 수 있다. 응시원서는 수험생 본인이 직접 접수하는 것이 원칙이지만, 장애인·수형자·군복무자·입원 중인 환자·원서접수일 기준 해외 거주자(해외여행자 제외) 등은 해당 증빙서류를 제출하면 예외적으로 대리접수를 허용한다.

부산지역 고등학교 졸업 예정자와 졸업자는 재학(출신) 고등학교에서 응시원서를 접수하면 되고, 부산에 주소를 둔 타 시·도 고등학교 졸업자와 고졸 검정고시 합격자, 기타 학력 인정자는 주소지 관할 교육지원청에서 접수할 수 있다. 또 장기 입원 환자와 군 복무자 등은 출신 고등학교나 주민등록상 주소지 또는 실제 거주지 관할 교육지원청을 선택해 접수 가능하다.

특히 시험편의 제공 대상자(중증 시각장애·경증 시각장애·뇌병변 등 운동장애, 중증 청각장애·경증 청각장애)는 출신(재학) 고등학교를 거쳐 부산남부교육지원청에 접수하면 되고, 장애 유형과 정도에 따라 시험시간 조정 등 편의를 제공받을 수 있다.

모든 수험생은 응시원서를 접수할 때 최근 6개월 이내 촬영한 여권용 규격 사진(가로 3.5㎝×세로 4.5㎝) 2매와 응시수수료, 사진, 신분증을 준비해야 한다. 응시수수료는 선택한 영역 수에 따라 4개 영역 이하는 3만7000원, 5개 영역은 4만2000원, 6개 영역은 4만7000원이다.

부산교육청 관계자는 “수험생들은 응시원서 접수 후 11월 12일 오전 10시 응시원서 접수처에서 수험표를 교부받고, 같은 날 오후 2시 전까지 수험표에 표기된 시험장을 방문해 시험장 및 시험실 위치를 사전에 확인해야 한다”고 강조했다.

한편 올해 수능시험은 11월 13일 시행하며, 성적통지표는 12월 5일 배부될 예정이다. 재학생은 재학 중인 학교에서, 졸업생이나 검정고시 수험생은 성적통지표 발급 사이트를 통해 본인인증 후 발급 받을 수 있다.

부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

