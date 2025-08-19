넥스트레이드, ‘15%룰’ 걸릴까 무더기 거래 중지

대체거래소 넥스트레이드(NXT)가 출범 반년을 앞두고 상장종목들을 무더기로 거래중지 조처하기로 결정해 유가증권시장에 혼란이 예상된다.



예상을 뛰어넘는 속도로 시장점유율이 커지면서 ‘국내 시장 전체 거래량의 15%를 넘으면 안 된다’는 자본시장법을 위반할 위기에 놓이자 ‘극약처방’을 꺼내든 것이다.

사진=연합뉴스

넥스트레이드는 시장 거래량 제한을 위해 총 79개 종목의 거래를 일시 중단한다고 18일 밝혔다. 1차로는 오는 20일부터 9월30일까지 YG플러스 등 26개 종목이 정규시장과 종가매매시장 매매체결 대상에서 제외된다. 또 다음달 1일부터는 2차로 풀무원 등 53개 종목도 거래가 한시적으로 이뤄지지 않게 된다.



자본시장법은 대체거래소의 경우 매월 말일을 기준으로 최근 6개월간의 일평균 거래량이 시장 전체 거래량의 15%를 초과하면 안 된다는 이른바 ‘15%룰’을 규정하고 있다. 상장과 시장감시 등 시장 조성 및 관리를 전담하는 한국거래소(KRX)의 인프라를 활용하는 대체거래소가 지나치게 덩치를 불린다면 ‘무임승차’ 논란이 일 수 있고, 거래소 간 경쟁을 유도한다는 취지에도 어긋날 수 있어서다.



이미 지난 1∼14일 기준 넥스트레이드의 일평균 거래량은 2억112만주로 한국거래소 거래량(11억9808만주)의 14.4%로 집계됐다. 지난 6월에는 16%를 기록했고 이 상태로 계속 거래가 진행된다면 내달 중 전체 주식거래량의 15%를 넘어설 것이란 게 금융투자업계의 대체적 시각이었다.



다만 한국거래소가 이르면 올해 말 거래시간을 넥스트레이드와 동일한 12시간으로 연장하는 방안을 추진 중인 만큼 넥스트레이드 거래량이 자연스럽게 15% 아래로 수렴하게 될 가능성도 없지 않다.



넥스트레이드 관계자는 “거래 상황 등에 따라 제외되는 종목이 추가되거나 제외기간이 연장될 수 있다”고 말했다.

김건호 기자 scoop3126@segye.com

