외국인 유학생 비자·취업지원… “부산서 일과 꿈 모두 잡아요”

베트남에서 대학을 졸업한 응웬 딴딴(34)씨는 2016년 2월 유학비자(F-2-7)로 한국에 입국한 뒤, 곧바로 동아대 대학원에 입학해 2019년 무역학 석사학위를 받았다. 이후 부산 영도구에 있는 아파트 관리업체 BS프린텍에 입사해 ‘코리안드림’을 이뤘다. 부산시가 응웬 딴딴씨처럼 유능한 외국인 유학생의 취업과 정착을 지원해 날로 심각해지는 지역 기업의 인력난을 해소한다는 전략이다.



부산시는 19일 오후 1시부터 5시까지 벡스코 제2전시장에서 ‘2025 외국인 유학생 채용박람회’를 개최한다고 18일 밝혔다.



이번 채용박람회는 부산 지역 제조업과 호텔·컨벤션업, 무역·물류업 등 부산지역 35개 기업이 참여해 △비자 설명회 및 현직자 특강 △채용관 운영 △부대 행사관(메이크업, 증명사진 촬영 등) 운영 △홍보관(비자, 취업, 생활정보 안내) 운영 등으로 진행된다.



비자 설명회는 부산출입국·외국인청에서 유학생을 위한 취업비자 개념과 발급 절차를 안내하고, 현직자 특강에서는 응웬 딴딴씨가 자신의 취업 성공사례를 공유한다.



이번 채용박람회는 ‘지역특화형 비자(F-2-R)’와 ‘특정활동 비자(E-7)’ 등과 연계해 외국인 유학생들이 취업과 함께 지역에서 장기 체류할 여건을 제공하는 것이 특징이다.



‘지역특화형 비자(F-2-R)’는 국내 대학 졸업 등 일정 요건을 갖춘 외국인 인재에게 인구감소 지역에 거주 또는 취업하는 조건으로 발급해주는 거주 비자다. 부산에서는 원도심지역인 서구·동구·영도구가 대상 지역으로, 외국인 인재가 이 지역에 취업 또는 거주하면 체류자격을 변경할 수 있도록 시에서 법무부에 추천한다.



‘특정활동 비자(E-7)’는 전문 인력과 숙련기능인력 등에게 주어지는 비자로, 이번 채용박람회 참가기업에 취업하는 경우 지역특화형 비자 또는 특정활동 비자 취득 요건을 충족할 수 있다.



박형준 시장은 “우수한 외국인 유학생들이 부산에서 취업해 정착하게 되면, 인구감소와 청년 유출 등 부산이 당면한 어려움 해소에 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

