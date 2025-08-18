‘이재명 우표’ 발행된다...취임 100일 기념

이재명 대통령 취임 100일을 맞아 ‘기념우표’가 발행된다.

제21대 대통령 취임 우표첩. 우정사업본부 제공

과학기술정보통신부 우정사업본부는 ‘국민이 주인인 나라, 국민이 행복한 나라’를 염원하는 국민의 기대를 담은 ‘제21대 대통령 취임’ 기념우표를 다음달 11일 발행한다고 밝혔다.

우정사업본부는 기념우표에 대해 “회복과 성장을 향한 대통령의 결의와 함께 국민주권정부의 충직한 일꾼으로서 주어진 책임을 충실히 이행하겠다는 의지가 표현됐다”고 설명했다.

이번에 발행되는 기념우표는 전지 22만장(낱장 328만장), 소형시트 45만장, 기념우표첩 5만부이다.

기념우표첩에는 소형시트, 전지, 초일봉투와 함께 나만의 우표가 담겨있다.

‘나만의 우표’는 개인 사진 등 이미지를 활용해 제작할 수 있는 서비스다. 이번 기념우표에서는 국민과 소통하는 모습 등 의미 있는 사진을 담아 발행됐다.

우표와 소형시트의 가격은 430원, 기념우표첩은 2만7000원이다.

제21대 대통령 취임 나만의 우표. 우정사업본부 제공

기념우표첩은 오는 18∼19일 인터넷우체국에서 사전 예약을 받은 뒤 발행일 전에 발송된다. 2만부 한정 수량으로 1인 1부만 구매할 수 있다.

취임 기념우표는 다음달 11일부터 전국 총괄우체국과 인터넷우체국 등에서 판매된다.

