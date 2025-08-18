횡성문화관광재단, 로컬관광기획자 양성 과정 수료식 개최

횡성문화관광재단은 횡성문화예술회관 소공연장에서 ‘로컬관광기획자 양성과정’수료식을 개최했다고 18일 밝혔다.

이번 교육과정은 지난 7월 17일부터 8월 14일까지 지역 관광에 관심 있는 주민, 관광업 종사자, 청년 등을 대상으로 진행됐다.

횡성 로컬관광기획자 양성과정 수료식. 횡성군 제공

로컬관광에 대한 이해, 브랜딩 및 스토리텔링 전략, 로컬관광상품 기획 워크숍 등 이론과 실무 역량을 결합한 과정으로 운영됐다. 15명이 수료했다.

특히 이날 수료식에서는 수강생들이 그동안 배운 내용을 바탕으로 관광 아이디어를 공유하고 제안서를 발표했다. 참가자 간 네트워킹 시간을 통해 향후 협력 방안도 모색했다.

횡성문화관광재단 관계자는“이번 로컬관광기획자 양성과정이 지역 주민 스스로 지역 관광의 가치를 발견하고 새로운 관광 콘텐츠를 기획하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 인재 양성과 네트워크 구축을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

횡성=배상철 기자 bsc@segye.com

